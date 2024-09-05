Про Покровськ, Курський наступ та "розумну" війну. Головні заяви Сирського в інтервʼю CNN

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв'ю американському телеканалу CNN. Головком розповів про причини операції в Курській області, ситуацію на найгарячішому напрямку фронту і не тільки.

Про Курську операцію ЗСУ

За словами Сирського, українська операція в Курській області - успішна. Для неї в українського командування було кілька причин:

не дати Росії використати Курську область як плацдарм для нового наступу;

відтягнути російські сили з інших напрямків фронту;

запобігти російським обстрілам українського прикордоння;

підняти бойовий дух ЗСУ та українців.

Головком додав, що Росія вже перекинула десятки тисяч військ в Курську область. Зокрема, деякі з найкращих своїх десантно-штурмових військ.

"Це зменшило загрозу наступу противника. Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб (ворог - ред.) відчув те, що відчуваємо ми щодня", - сказав він CNN.

Про Покровськ

Українські війська зупинили просування російської армії на Покровському напрямку, заявив Сирський. Цей напрямок є найгарячішим на фронті, росіяни вже перебувають за декілька кілометрів від міста.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Також, за його словами, сьогодні відчувається послаблення Росії й у інших областях України, йде йдуть бої. Зокрема, зменшились артилерійські обстріли та інтенсивність штурмів.

Фото: Олександр Сирський, головком ЗСУ (Getty Images)

Розумна війна

Сирський констатував, що Росія має матеріальну перевагу, зокрема в авіації, ракетах, танках, артилерії, боєприпасах, а також в особовому складі. Тому, за словами головкома, Україна змушена бути "розумнішою та ефективнішою" у веденні війни.

"Ми не можемо воювати так, як вони (росіяни - ред.), тому ми повинні використовувати, перш за все, максимально ефективний підхід, використовувати свої сили і засоби з максимальним використанням особливостей місцевості, інженерних споруд, а також використовувати технічну перевагу", - сказав він, нагадавши про програму безпілотників та іншу вітчизняну високотехнологічну зброю.

Навчання мобілізованих

Українські новобранці потрапляють на фронту після того, як пройшли менше підготовки, ніж хотілося, констатував Сирський в інтерв'ю. Як зазначив головком, новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від половини до цілого місяця більш спеціалізованої підготовки, після чого їх відправляють у бій.

"Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військовослужбовців. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого залучення військовослужбовців", - пояснив він.

Про наслідки затримки допомоги від США

Крім того, Сирський пригадав піврічну затримку з військовою допомогою від США, яка виникла наприкінці минулого - початку цього року. За його словами, ця затримка спричинила серйозні невдачі на полі бою та призвели до падіння морального духу.

Це все ще є проблемою, констатував головком в інтерв'ю CNN.