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Зеленський: є рішення, щоб зміцнити позиції ЗСУ на Покровському напрямку

Вівторок 03 вересня 2024 21:46
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Зеленський: є рішення, щоб зміцнити позиції ЗСУ на Покровському напрямку Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У військового командування є рішення щодо зміцнення позицій українських військ на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, він заслухав тривалу доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та операції в Курській області.

"Покровський напрямок - є рішення, щоб зміцнити позиції. Активні дії на Курщині продовжують поповнювати обмінний фонд для нашої держави", - зазначив президент.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, вже декілька місяців Покровський напрямок залишається найважчою ділянкою фронту.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська. Тому місцева влада закликає жителів терміново евакуюватися.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Покровському напрямку росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці, зокрема артилерію та авіацію. Щодня там відбувається понад 50 бойових зіткнень, а росіяни втрачають до 300 солдатів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.

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