Сирський назвав п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області

Україна за допомогою операції в Курській області хотіла запобігти новому наступу Росії. Також такі дії ЗСУ допомогли захистити населення Сумської області.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський також нагадав, що операція ЗСУ змусила росіян перекинути на Курську область десятки тисяч своїх військових. Серед них - бійці найкращих у РФ підрозділів повітряно-десантних військ.

За словами генерала, основні цілі операції в Курській області такі:

Операція у Курській області

Нагадаємо, українська операція у Курській області триває вже майже місяць. Бійцям ЗСУ взяли під свій контроль понад 1000 квадратних кілометрів території ворога.

Це змусило росіян перекинути з України своїх солдатів для оборони Курської області. За словами президента Володимира Зеленського, загалом ворог направив туди 60 тисяч військових.

Також глава держави нещодавно зазначав, що Україна за допомогою операції в Курській області хотіла запобігти можливому наступу росіян на Сумську область у майбутньому. Тому такий хід став превентивним ударом.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що українські захисники під час боїв у Курській області "добилися багато чого". Але спрогнозувати подальший перебіг подій поки що складно.

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