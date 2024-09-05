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Сирський назвав п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області

Четвер 05 вересня 2024 20:42
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Сирський назвав п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна за допомогою операції в Курській області хотіла запобігти новому наступу Росії. Також такі дії ЗСУ допомогли захистити населення Сумської області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами генерала, основні цілі операції в Курській області такі:

  • не дати Росії використовувати Курську область як плацдарм для нового наступу;
  • відволікти сили РФ від інших напрямків;
  • створити зону безпеки та запобігти обстрілу цивільних об'єктів;
  • взяти в полон окупантів;
  • підняти моральний дух українських військ та нації загалом.

Сирський також нагадав, що операція ЗСУ змусила росіян перекинути на Курську область десятки тисяч своїх військових. Серед них - бійці найкращих у РФ підрозділів повітряно-десантних військ.

Операція у Курській області

Нагадаємо, українська операція у Курській області триває вже майже місяць. Бійцям ЗСУ взяли під свій контроль понад 1000 квадратних кілометрів території ворога.

Це змусило росіян перекинути з України своїх солдатів для оборони Курської області. За словами президента Володимира Зеленського, загалом ворог направив туди 60 тисяч військових.

Також глава держави нещодавно зазначав, що Україна за допомогою операції в Курській області хотіла запобігти можливому наступу росіян на Сумську область у майбутньому. Тому такий хід став превентивним ударом.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що українські захисники під час боїв у Курській області "добилися багато чого". Але спрогнозувати подальший перебіг подій поки що складно.

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