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О Покровске, Курском наступлении и "умной" войне. Главные заявления Сырского в интервью CNN

Украина, Четверг 05 сентября 2024 21:12
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О Покровске, Курском наступлении и "умной" войне. Главные заявления Сырского в интервью CNN Фото: Александр Сырский, главком ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью американскому телеканалу CNN. Главком рассказал о причинах операции в Курской области, ситуации на самом горячем направлении фронта и не только.

РБК-Украина собрало главные заявления главкома ВСУ в интервью CNN.

О Курской операции ВСУ

По словам Сырского, украинская операция в Курской области - успешная. Для нее у украинского командования было несколько причин:

  • не дать России использовать Курскую область в качестве плацдарма для нового наступления;
  • оттянуть российские силы из других направлений фронта;
  • предотвратить российские обстрелы украинского приграничья;
  • поднять боевой дух ВСУ и украинцев.

Главком добавил, что Россия уже перебросила десятки тысяч войск в Курскую область. В частности, некоторые из лучших своих десантно-штурмовых войск.

"Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы (враг - ред.) почувствовал то, что испытываем мы каждый день", - сказал он CNN.

О Покровске

Украинские войска остановили продвижение российской армии на Покровском направлении, заявил Сырский. Это направление является самым горячим на фронте, россияне уже находятся в нескольких километрах от города.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Также, по его словам, сегодня чувствуется ослабление России и в других областях Украины, где идут бои. В частности, уменьшились артиллерийские обстрелы и интенсивность штурмов.

О Покровске, Курском наступлении и &quot;умной&quot; войне. Главные заявления Сырского в интервью CNN

Фото: Александр Сырский, главком ВСУ (Getty Images)

Умная война

Сырский констатировал, что Россия имеет материальное преимущество, в частности, в авиации, ракетах, танках, артиллерии, боеприпасах, а также в личном составе. Поэтому, по словам главкома, Украина вынуждена быть "умнее и эффективнее" в ведении войны.

"Мы не можем воевать так, как они (россияне - ред.), поэтому мы должны использовать, прежде всего, максимально эффективный подход, использовать свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности, инженерных сооружений, а также использовать техническое преимущество", - сказал он, напомнив о программе беспилотников и другом отечественном высокотехнологичном оружии.

Обучение мобилизированных

Украинские новобранцы попадают на фронт после того, как прошли меньше подготовки, чем хотелось, констатировал Сырский в интервью. Как отметил главком, новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от половины до целого месяца более специализированной подготовки, после чего их отправляют в бой.

"Конечно, каждый хочет, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военнослужащих. В то же время динамика на фронте требует от нас скорейшего вовлечения военнослужащих", - пояснил он.

О последствиях задержки помощи от США

Кроме того, Сырский вспомнил полугодовую задержку с военной помощью от США, возникшую в конце прошлого - начале этого года. По его словам, эта задержка повлекла за собой серьезные неудачи на поле боя и привели к падению морального духа.

Это все еще проблема, констатировал главком в интервью CNN.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял о решении по укреплению позиций ВСУ на Покровском направлении.

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Александр Сырский ВСУ Война России против Украины Курская область Покровск
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О Покровске, Курском наступлении и "умной" войне. Главные заявления Сырского в интервью CNN
О Покровске, Курском наступлении и "умной" войне. Главные заявления Сырского в интервью CNN
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