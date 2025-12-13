ua en ru
Поки ця війна ведеться, Європа в безпеці, - Ішингер

Субота 13 грудня 2025 07:30
UA EN RU
Поки ця війна ведеться, Європа в безпеці, - Ішингер Фото: екс-глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Поки війна в Україні триває, Європа знаходиться у безпеці. Коли українці складуть зброю, у агресора буде час на перегрупування, а наступна його ціль - НАТО.

Про це заявив екс-очільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для DW.

Ішингер високо оцінив роль України у забезпеченні безпеки Європи на тлі агресивних устремлінь Росії.

"Поки ця війна (Росії проти України. - ред.) ведеться - рішуче та мужньо - нашими українськими друзями, Європа в безпеці", - заявив він.

Екс-чиновник зазначив, що Європа в безпеці, тому що українці протягом уже багатьох років успішно "сковують армію РФ у завзятій боротьбі". Втім у момент, коли ця війна закінчиться, "коли зброя змовкне на Донбасі та в інших регіонах України", Кремль знову отримає "весь час світу".

"Росія - країна, розтягнута на десять або одинадцять часових поясів, і вона матиме достатньо часу, щоб перегрупуватися", - пояснив він.

При цьому Ішингер вважає, що зусилля Європи, спрямовані на самозахист, на цьому не завершаться, а навпаки, по-справжньому тільки почнуться проявлятись.

"Досі тягар несуть українці. Після закінчення війни нам доведеться нести набагато більшу частину цього тягаря", - додав екс-глава Мюнхенської конференції.

На завершення він погодився з думкою генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Північноатлантичний альянс є наступною метою Кремля після України.

Європа готується до можливої війни

Як відомо, Європа готується до ймовірної війни на тлі загрози з боку РФ, в першу чергу, посилюючи свою обороноздатність Щодо підтримки України європейськими союзниками, а саме надання Києву зброї, вже відомо - ЗСУ отримає її зі складів США на суму близько 5 мільярдів доларів по програмі PURL. Це станеться до кінця 2025 року.

Згідно з останніми даними, щодо закупівель американської зброї Україні, до механізму PURL долучилась 21 країна Альянсу - це понад половина всіх країн-членів НАТО.

Нещодавно ми писали, що Австралія та Нова Зеландія, котрі не являються членами НАТО, також доєднались до закупівель американської зброї для ЗСУ.

