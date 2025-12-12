Україна отримає зброю на 5 млрд доларів через PURL: в НАТО оголосили дату

Україна отримає озброєння зі складів США на суму близько 5 мільярдів доларів по програмі PURL. Це станеться до кінця 2025 року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила заступниця Генерального секретаря НАТО Радмила Шекерінська в інтерв’ю " Суспільному ".

За її словами, саме механізм PURL нині закриває найнагальніші потреби України.

"Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL - це буквально різниця між життям і смертю", - підкреслила Шекерінська.

Вона також повідомила, що логістика постачань працює цілодобово через хаби в Польщі та Румунії. Фінансування пакетів забезпечують європейські союзники та Канада, а нещодавно до ініціативи приєдналися Австралія та Нова Зеландія.

Шекерінська додала, що попри масштабну допомогу, Україні все ще "потрібно більше ППО", а оборонна промисловість країн НАТО нарощує виробництво, щоб покрити цей дефіцит.