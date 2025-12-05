Закупівля американської зброї для України: Сибіга розкрив, скільки країн долучилися
До програми PURL, за якою країни НАТО купують американську зброю для України, долучилась 21 країна. Загальна сума становить понад 4 мільярди доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на міністра закордонних справ України Андрія Сибігі.
За словами глави МЗС, лише візит до штаб-квартири НАТО приніс близько мільярда доларів додаткових внесків у програму PURL.
Він повідомив, що до програми приєдналися п’ять нових країн та надійшло вісім додаткових внесків від тих країн, які вже брали участь. Вперше до PURL залучили країни за межами Альянсу - Австралію та Нову Зеландію.
"На сьогоднішній день вже 21 країна бере участь у PURL - на загальну суму зобовʼязань у 4,18 мільярда доларів. Ми дуже вдячні кожній з них", - наголосив Сибіга.
Він також розповів, що загалом провів у штаб-квартирі НАТО переговори з генеральним секретарем Альянсу, міністрами закордонних справ Бельгії та Німеччини.
Глава МЗС України зазначив, що мав чимало коротких зустрічей з колегами з Канади, Норвегії, Данії та інших країн-партнерів.
Як зауважив Сибіга, це було "одне з найбільш результативних" засідань Ради Україна-НАТО на його памʼяті.
Що відомо про програму PURL
14 липня 2025 року США та НАТО запустили програму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), що передбачає постачання американської зброї в Україну за рахунок європейських країн. Київ може отримати системи ППО, ракети та боєприпаси.
На програму вже виділили кошти Данія (близько 580 млн данських крон), Швеція (275 млн доларів), Норвегія (135 млн доларів), Нідерланди (500 млн євро) та Німеччина.
18 вересня перші поставки військового обладнання за PURL прибули до України, нові очікуються найближчим часом.
За два місяці після запуску програми її фінансування становило 2,1 млрд доларів, а на 25 листопада підтримка перевищила 3 млрд доларів від майже 20 країн.
Детальніше про PURL - у матеріалі РБК-Україна.