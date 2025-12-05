Закупівля американської зброї для України: Сибіга розкрив, скільки країн долучилися

До програми PURL, за якою країни НАТО купують американську зброю для України, долучилась 21 країна. Загальна сума становить понад 4 мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на міністра закордонних справ України Андрія Сибігі.

За словами глави МЗС, лише візит до штаб-квартири НАТО приніс близько мільярда доларів додаткових внесків у програму PURL.

Він повідомив, що до програми приєдналися п’ять нових країн та надійшло вісім додаткових внесків від тих країн, які вже брали участь. Вперше до PURL залучили країни за межами Альянсу - Австралію та Нову Зеландію.

"На сьогоднішній день вже 21 країна бере участь у PURL - на загальну суму зобовʼязань у 4,18 мільярда доларів. Ми дуже вдячні кожній з них", - наголосив Сибіга.

Він також розповів, що загалом провів у штаб-квартирі НАТО переговори з генеральним секретарем Альянсу, міністрами закордонних справ Бельгії та Німеччини.

Глава МЗС України зазначив, що мав чимало коротких зустрічей з колегами з Канади, Норвегії, Данії та інших країн-партнерів.

Як зауважив Сибіга, це було "одне з найбільш результативних" засідань Ради Україна-НАТО на його памʼяті.