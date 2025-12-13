ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Пока эта война ведется, Европа в безопасности, - Ишингер

Суббота 13 декабря 2025 07:30
UA EN RU
Пока эта война ведется, Европа в безопасности, - Ишингер Фото: экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Пока война в Украине продолжается, Европа находится в безопасности. Когда украинцы сложат оружие, у агрессора будет время на перегруппировку, а следующая его цель - НАТО.

Об этом заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для DW.

Ишингер высоко оценил роль Украины в обеспечении безопасности Европы на фоне агрессивных устремлений России.

"Пока эта война (России против Украины. - ред.) ведется - решительно и мужественно - нашими украинскими друзьями, Европа в безопасности", - заявил он.

Экс-чиновник отметил, что Европа в безопасности, потому что украинцы в течение уже многих лет успешно "сковывают армию РФ в упорной борьбе". Впрочем в момент, когда эта война закончится, "когда оружие смолкнет на Донбассе и в других регионах Украины", Кремль снова получит "все время мира".

"Россия - страна, растянутая на десять или одиннадцать часовых поясов, и она будет иметь достаточно времени, чтобы перегруппироваться", - пояснил он.

При этом Ишингер считает, что усилия Европы, направленные на самозащиту, на этом не завершатся, а наоборот, по-настоящему только начнутся проявляться.

"До сих пор бремя несут украинцы. После окончания войны нам придется нести гораздо большую часть этого бремени", - добавил экс-глава Мюнхенской конференции.

В завершение он согласился с мнением генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Североатлантический альянс является следующей целью Кремля после Украины.

Европа готовится к возможной войне

Как известно, Европа готовится к вероятной войне на фоне угрозы со стороны РФ, в первую очередь, усиливая свою обороноспособность Относительно поддержки Украины европейскими союзниками, а именно предоставления Киеву оружия, уже известно - ВСУ получит его со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов по программе PURL. Это произойдет до конца 2025 года.

Согласно последним данным, по закупкам американского оружия Украине, к механизму PURL присоединилась 21 страна Альянса - это более половины всех стран-членов НАТО.

Недавно мы писали, что Австралия и Новая Зеландия, которые не являются членами НАТО, также присоединились к закупкам американского оружия для ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе