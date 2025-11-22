"Поки не остаточний": Трамп зробив нову заяву про план для України

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи є його пропозиція Україні остаточною. У відповідь він сказав таке:

"Ні, поки що ні. Ні, ми хочемо домогтися миру. Це мало статися давним-давно. Війна України з Росією ніколи не повинна була статися. Якби я був президентом, вона б ніколи не почалася. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми повинні її закінчити", - сказав президент США.

На запитання про те, що буде, якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на американський план, Трамп заявив, що тоді український лідер може продовжувати боротися "з усією своєю душею".