"Пока не окончательный": Трамп сделал новое заявление о плане для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что его "мирное план" Украине не является окончательным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
В ходе общения с прессой Трампа спросили, является ли его предложение Украине окончательным. В ответ он сказал следующее:
"Нет, пока нет. Нет, мы хотим добиться мира. Это должно было случиться давным-давно. Война Украины с Россией никогда не должна была произойти. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась. Мы пытаемся ее закончить. Так или иначе, мы должны ее закончить", - сказал президент США.
На вопрос о том, что будет, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на американский план, Трамп заявил, что тогда украинский лидер может продолжать бороться "со всей своей душой".
Напомним, на днях США представили Украине новый "мирный план" по завершению войны. Он состоит из 28 пунктов.
По данным Axios, документ требует, чтобы Украина вышла из Донбасса, сократила численность армии, отказалась от дальнобойного вооружения, НАТО и не только. В обмен стране будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии Североатлантического Альянса.
Сегодня Европейский Совет допустил, что этот план может стать основной для мира, однако он требует существенных доработок.
По данным медиа, Европа хочет изменить как минимум 4 пункта из 28. Среди них вопрос территорий, сокращение ВСУ, гарантии безопасности, а также идея Трампа по замороженным российским активам. Der Spiegel писало, что ЕС уже отправил Вашингтону доработанный вариант плана США.
Более того, секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал, что в ближайшие дни Украина и США проведут в Женеве консультации по поводу будущей мирной сделки с Россией. Он также раскрыл, кто войдет в состав украинской делегации.
Также в СМИ была информация, что встреча между Украиной, США и советников по нацбезопасности Франции, Британии и Германии - произойдет уже завтра.
Стоит добавить, что ранее Axios писало, что Вашингтон рассматривает свой план как "живой документ". То есть таков, в который они США готовы вносить изменения.