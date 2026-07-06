"Поки РФ б'є по Києву, СОУ атакують Москву": Коваленко про атаку
У ЦПД пояснили, навіщо Росія завдала балістичного удару по Києву. За словами очільника центру, атака має демонстративну мету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Навіщо Росія б'є по цивільних
За словами Коваленка, у нічній балістичній атаці на Київ немає жодної військової логіки. Це, за його оцінкою, - війна проти цивільного населення та спроба створити "картинку" для російського суспільства, яке дедалі більше уваги приділяє чергам за пальним.
"Маємо справу з недодержавою і нелюдами", - наголосив очільник ЦПД.
Поки РФ б'є по Києву, СОУ атакують Москву
Коваленко звернув увагу на важливий контраст: саме зараз, коли Росія завдає ударів по Києву, українські Сили оборони масово атакують Москву та інші регіони РФ.
"Козирів у зброї в росіян чим далі, тим ставатиме менше", - наголосив він, додавши, що паритет у дронах раніше здавався неможливим, однак тепер перевага - на боці України.
Що наближає мир
Очільник ЦПД визнав, що атаки Росії приносять горе й трагедії, проте наголосив: односторонні удари РФ ніколи не наближали мир.
"Справжній мир наближає посилення наших ударів. В подальшому - ракетних", - переконаний Коваленко.
Він провів історичну паралель із Британією часів Другої світової війни, закликавши не втрачати стійкості попри складність моменту.
Нагадаємо, вночі проти 6 липня Росія атакувала Київ балістичним озброєнням та крилатими ракетами, внаслідок чого, як відомо станом на 4:30, загинуло троє людей.
Раніше в ніч на 2 липня окупанти вже завдавали масованого удару по Києву ракетами та дронами, тоді ракета влучила в багатоповерхівку в Дарницькому районі.