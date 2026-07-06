В Києві пролунали вибухи, місто під атакою балістики

Уночі 6 липня в Києві пролунали вибухи. Причиною стали балістичні ракети, які прямували курсом на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та керівника КМВА Тимура Ткаченка .

Що відомо станом на зараз

О 01:40 Повітряні сили повідомили про балістичну загрозу для Києва. За кілька хвилин, о 01:44, стало відомо, балістичні ракети прямують курсом на столицю.

У місті пролунала черга гучних вибухів.

Заклик залишатись в укриттях

Керівник КМВА Тимур Ткаченко звернувся до мешканців з проханням не ігнорувати небезпеку і залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Після нових повідомлень про балістичні ракети Ткаченко повторно закликав містян залишатися в укриттях, наголосивши, що ворог б'є саме балістикою.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Києві працюють сили ППО.

Оновлено 2:09

Голова КМВА повідомив, що у Подільському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування будинку, за іншою адресою зафіксували пошкодження гаражів.

У столиці знову лунають вибухи, росіяни здійснили черговий пуск балістичних ракет.