В Києві пролунали вибухи, місто під атакою балістики
Уночі 6 липня в Києві пролунали вибухи. Причиною стали балістичні ракети, які прямували курсом на столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та керівника КМВА Тимура Ткаченка.
Що відомо станом на зараз
О 01:40 Повітряні сили повідомили про балістичну загрозу для Києва. За кілька хвилин, о 01:44, стало відомо, балістичні ракети прямують курсом на столицю.
У місті пролунала черга гучних вибухів.
Заклик залишатись в укриттях
Керівник КМВА Тимур Ткаченко звернувся до мешканців з проханням не ігнорувати небезпеку і залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Після нових повідомлень про балістичні ракети Ткаченко повторно закликав містян залишатися в укриттях, наголосивши, що ворог б'є саме балістикою.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Києві працюють сили ППО.
Оновлено 2:09
Голова КМВА повідомив, що у Подільському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування будинку, за іншою адресою зафіксували пошкодження гаражів.
У столиці знову лунають вибухи, росіяни здійснили черговий пуск балістичних ракет.
Нагадаємо, цієї ж ночі, 6 липня, Росія здійснила пуски крилатих ракет "Калібр" зі стратегічної авіації - Ту-95МС та Ту-160.
В ніч на 2 липня російські окупанти запустили по Києву велику кількість ракет та ударних безпілотників. Тоді ракета влучила у багатоповерхівку в Дарницькому районі.
Президент Володимир Зеленський тоді запевнив, що після такої атаки буде справедлива відповідь.