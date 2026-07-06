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В Києві пролунали вибухи, місто під атакою балістики

01:52 06.07.2026 Пн
2 хв
Керівник КМВА звернувся до киян з терміновим проханням
aimg Катерина Коваль
В Києві пролунали вибухи, місто під атакою балістики Фото: росіяни завдали чергового удару по столиці (facebook.com/DSNSKyiv)
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Уночі 6 липня в Києві пролунали вибухи. Причиною стали балістичні ракети, які прямували курсом на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та керівника КМВА Тимура Ткаченка.

Що відомо станом на зараз

О 01:40 Повітряні сили повідомили про балістичну загрозу для Києва. За кілька хвилин, о 01:44, стало відомо, балістичні ракети прямують курсом на столицю.

У місті пролунала черга гучних вибухів.

Заклик залишатись в укриттях

Керівник КМВА Тимур Ткаченко звернувся до мешканців з проханням не ігнорувати небезпеку і залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Після нових повідомлень про балістичні ракети Ткаченко повторно закликав містян залишатися в укриттях, наголосивши, що ворог б'є саме балістикою.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Києві працюють сили ППО.

Оновлено 2:09

Голова КМВА повідомив, що у Подільському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування будинку, за іншою адресою зафіксували пошкодження гаражів.

У столиці знову лунають вибухи, росіяни здійснили черговий пуск балістичних ракет.

Нагадаємо, цієї ж ночі, 6 липня, Росія здійснила пуски крилатих ракет "Калібр" зі стратегічної авіації - Ту-95МС та Ту-160.

В ніч на 2 липня російські окупанти запустили по Києву велику кількість ракет та ударних безпілотників. Тоді ракета влучила у багатоповерхівку в Дарницькому районі.

Президент Володимир Зеленський тоді запевнив, що після такої атаки буде справедлива відповідь.

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