"Пока РФ бьет по Киеву, СОУ атакуют Москву": Коваленко об атаке
В ЦПИ объяснили, зачем Россия нанесла баллистический удар по Киеву. По словам руководителя центра, атака преследует демонстративные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Зачем Россия бьет по гражданским
По словам Коваленко, в ночной баллистической атаке на Киев нет никакой военной логики. Это, по его оценке, - война против гражданского населения и попытка создать "картинку" для российского общества, которое все большее внимание уделяет очередям за горючим.
"Имеем дело с недодержавностью и изуверами", - подчеркнул глава ЦПИ.
Пока РФ бьет по Киеву, СОУ атакуют Москву.
Коваленко обратил внимание на важный контраст: именно сейчас, когда Россия наносит удары по Киеву, украинские Силы обороны массово атакуют Москву и другие регионы РФ.
"Козырей в оружии у россиян чем дальше, тем будет меньше", - подчеркнул он, добавив, что паритет в дронах раньше казался невозможным, однако теперь преимущество - на стороне Украины.
Приближающий мир
Глава ЦПИ признал, что атаки России приносят горе и трагедии, однако отметил: односторонние удары РФ никогда не приближали мир.
"Настоящий мир приближает усиление наших ударов. В дальнейшем - ракетных", - убежден Коваленко.
Он провел историческую параллель с Британией времен Второй мировой войны, призвав не терять устойчивости, несмотря на сложность момента.
Напомним, ночью против 6 июля Россия атаковала Киев баллистическим вооружением и крылатыми ракетами, в результате чего, как известно по состоянию на 4:30, погибли три человека.
Ранее в ночь на 2 июля оккупанты уже наносили массированный удар по Киеву ракетами и дронами, тогда ракета попала в многоэтажку в Дарницком районе.