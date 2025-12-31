Показані РФ "уламки дрона" не можуть бути доказом "атаки на резиденцію Путіна", - ЦПД

Російське Міноборони показало фотографії металевих фрагментів, викладених на сніг, як "докази" атаки дронів на резиденцію Путіна. Проте походження цих об’єктів залишається невідомим, як і час та місце їх появи.

Попри заяви про 91 безпілотник та "цілеспрямовану атаку", жодних переконливих підтверджень немає. Відсутні відео роботи ППО, не зафіксовані падіння дронів у заявлених місцях, навіть цифри росіян постійно змінювалися.

"Росіяни прогнозовано виклали уламки дрона лише через два дні після заяви - коли первинна версія не витримала критики", - пояснив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Фото: уламки дрона, який ніби "летів на резиденцію Путіна"(t.me/akovalenko1989)

Він наголосив, що це традиційна тактика Кремля - замість пояснень невідповідностей - публікувати випадкові фрагменти на снігу.

Експерти вважають, що історія з "атакою на Валдай" - це спроба Кремля інформаційно прикрити власні плани тиску на Україну, вплинути на дипломатичний процес і створити фейкове виправдання для можливих ударів по українських містах.