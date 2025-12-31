Показані РФ "уламки дрона" не можуть бути доказом "атаки на резиденцію Путіна", - ЦПД

Росія оприлюднила фотографії уламків дрона, нібито атакувавшого резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Експерти та українські військові спростовують ці "докази".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Російське Міноборони показало фотографії металевих фрагментів, викладених на сніг, як "докази" атаки дронів на резиденцію Путіна. Проте походження цих об’єктів залишається невідомим, як і час та місце їх появи.
Попри заяви про 91 безпілотник та "цілеспрямовану атаку", жодних переконливих підтверджень немає. Відсутні відео роботи ППО, не зафіксовані падіння дронів у заявлених місцях, навіть цифри росіян постійно змінювалися.
"Росіяни прогнозовано виклали уламки дрона лише через два дні після заяви - коли первинна версія не витримала критики", - пояснив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Фото: уламки дрона, який ніби "летів на резиденцію Путіна"(t.me/akovalenko1989)
Він наголосив, що це традиційна тактика Кремля - замість пояснень невідповідностей - публікувати випадкові фрагменти на снігу.
Експерти вважають, що історія з "атакою на Валдай" - це спроба Кремля інформаційно прикрити власні плани тиску на Україну, вплинути на дипломатичний процес і створити фейкове виправдання для можливих ударів по українських містах.
Нагадаємо, що 29 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив про нібито спробу атаки українських безпілотників на резиденцію Путіна в Новгородській області.
Представник РФ відразу перейшов до погроз, заявивши, що Росія вже визначила цілі для "удару у відповідь" та безпідставно звинувативши Київ у "державному тероризмі".
При цьому його заяви не збігаються з інформацією Міністерства оборони РФ, зокрема щодо кількості дронів, які нібито брали участь у атаці.
Також речник Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, заявив, що інцидент нібито дозволить Росії "посилити переговорні позиції" щодо України.
В МЗС України наголосили, що історія з атакою є фейком, який Москва використовує для підриву мирних ініціатив за участі Києва та Вашингтона.
Також в МЗС висловили здивування через офіційні реакції кількох країн Центральної Азії на вигаданий "напад на резиденцію президента РФ Володимира Путіна".
РБК-Україна писало про заяви російської сторони про нібито атаку на резиденцію Путіна та розбіжності в заявах влади РФ.