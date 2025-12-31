ua en ru
У МЗС здивовані реакцією країн Центральної Азії на фейк про атаку на резиденцію Путіна

Україна, Середа 31 грудня 2025 17:30
У МЗС здивовані реакцією країн Центральної Азії на фейк про атаку на резиденцію Путіна Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

МЗС України висловило здивування через офіційні реакції кількох країн Центральної Азії на вигаданий "напад на резиденцію президента РФ Володимира Путіна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Ми з подивом спостерігаємо реакції Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану та Таджикистану на фейкову інформацію про напад на резиденцію Путіна, яка не має жодного підтвердження", - прокоментував реакції азійських країн речник МЗС України Георгій Тихий.

Він додав, що такі заяви йдуть всупереч задекларованій позиції цих держав щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

МЗС підкреслює, що реакції на вигаданий напад на палац Путіна особливо дивують на фоні відсутності заяв щодо реальних російських ударів по цивільних об’єктах в Україні.

За словами речника, спроби підігравання російській пропаганді суперечать історії та традиціям Центральної Азії у боротьбі за незалежність і самовизначення.

Раніше українська сторона неодноразово спростовувала подібні фейки. Це створює питання щодо послідовності їхньої підтримки міжнародного права та суверенітету України.

Нагадаємо, що 29 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив про нібито спробу атаки українських безпілотників на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Представник РФ відразу перейшов до погроз, заявивши, що Росія вже визначила цілі для "удару у відповідь" та безпідставно звинувативши Київ у "державному тероризмі".

При цьому його заяви не збігаються з інформацією Міністерства оборони РФ, зокрема щодо кількості дронів, які нібито брали участь у атаці.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, заявив, що інцидент нібито дозволить Росії "посилити переговорні позиції" щодо України.

В МЗС України наголосили, що історія з атакою є фейком, який Москва використовує для підриву мирних ініціатив за участі Києва та Вашингтона.

РБК-Україна писало про заяви російської сторони про нібито атаку на резиденцію Путіна та розбіжності в заявах влади РФ.

