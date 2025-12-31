У МЗС здивовані реакцією країн Центральної Азії на фейк про атаку на резиденцію Путіна

МЗС України висловило здивування через офіційні реакції кількох країн Центральної Азії на вигаданий "напад на резиденцію президента РФ Володимира Путіна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України .

"Ми з подивом спостерігаємо реакції Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану та Таджикистану на фейкову інформацію про напад на резиденцію Путіна, яка не має жодного підтвердження", - прокоментував реакції азійських країн речник МЗС України Георгій Тихий.

Він додав, що такі заяви йдуть всупереч задекларованій позиції цих держав щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

МЗС підкреслює, що реакції на вигаданий напад на палац Путіна особливо дивують на фоні відсутності заяв щодо реальних російських ударів по цивільних об’єктах в Україні.

За словами речника, спроби підігравання російській пропаганді суперечать історії та традиціям Центральної Азії у боротьбі за незалежність і самовизначення.

Раніше українська сторона неодноразово спростовувала подібні фейки. Це створює питання щодо послідовності їхньої підтримки міжнародного права та суверенітету України.