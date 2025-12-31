Показанные РФ "обломки дрона" не могут быть доказательством "атаки на резиденцию Путина", - ЦПД

Россия обнародовала фотографии обломков дрона, якобы атаковавшего резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Эксперты и украинские военные опровергают эти "доказательства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Российское Минобороны показало фотографии металлических фрагментов, выложенных на снег, как "доказательства" атаки дронов на резиденцию Путина. Однако происхождение этих объектов остается неизвестным, как и время и место их появления.
Несмотря на заявления о 91 беспилотнике и "целенаправленной атаке", никаких убедительных подтверждений нет. Отсутствуют видео работы ПВО, не зафиксированы падения дронов в заявленных местах, даже цифры россиян постоянно менялись.
"Россияне прогнозируемо выложили обломки дрона только через два дня после заявления - когда первичная версия не выдержала критики", - пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Фото: обломки дрона, который якобы "летел на резиденцию Путина" (t.me/akovalenko1989)
Он отметил, что это традиционная тактика Кремля - вместо объяснений несоответствий - публиковать случайные фрагменты на снегу.
Эксперты считают, что история с "атакой на Валдай" - это попытка Кремля информационно прикрыть собственные планы давления на Украину, повлиять на дипломатический процесс и создать фейковое оправдание для возможных ударов по украинским городам.
Напомним, что 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о якобы попытке атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области.
Представитель РФ сразу перешел к угрозам, заявив, что Россия уже определила цели для "ответного удара" и безосновательно обвинив Киев в "государственном терроризме".
При этом его заявления не совпадают с информацией Министерства обороны РФ, в частности по количеству дронов, которые якобы участвовали в атаке.
Также представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что инцидент якобы позволит России "усилить переговорные позиции" по Украине.
В МИД Украины отметили, что история с атакой является фейком, который Москва использует для подрыва мирных инициатив с участием Киева и Вашингтона.
Также в МИД выразили удивление из-за официальных реакций нескольких стран Центральной Азии на вымышленное "нападение на резиденцию президента РФ Владимира Путина".
РБК-Украина писало о заявлениях российской стороны о якобы атаке на резиденцию Путина и разногласиях в заявлениях властей РФ.