Показанные РФ "обломки дрона" не могут быть доказательством "атаки на резиденцию Путина", - ЦПД

Российское Минобороны показало фотографии металлических фрагментов, выложенных на снег, как "доказательства" атаки дронов на резиденцию Путина. Однако происхождение этих объектов остается неизвестным, как и время и место их появления.

Несмотря на заявления о 91 беспилотнике и "целенаправленной атаке", никаких убедительных подтверждений нет. Отсутствуют видео работы ПВО, не зафиксированы падения дронов в заявленных местах, даже цифры россиян постоянно менялись.

"Россияне прогнозируемо выложили обломки дрона только через два дня после заявления - когда первичная версия не выдержала критики", - пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Фото: обломки дрона, который якобы "летел на резиденцию Путина" (t.me/akovalenko1989)

Он отметил, что это традиционная тактика Кремля - вместо объяснений несоответствий - публиковать случайные фрагменты на снегу.

Эксперты считают, что история с "атакой на Валдай" - это попытка Кремля информационно прикрыть собственные планы давления на Украину, повлиять на дипломатический процесс и создать фейковое оправдание для возможных ударов по украинским городам.