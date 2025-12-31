RU

Показанные РФ "обломки дрона" не могут быть доказательством "атаки на резиденцию Путина", - ЦПД

Фото: руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Россия обнародовала фотографии обломков дрона, якобы атаковавшего резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Эксперты и украинские военные опровергают эти "доказательства".

Российское Минобороны показало фотографии металлических фрагментов, выложенных на снег, как "доказательства" атаки дронов на резиденцию Путина. Однако происхождение этих объектов остается неизвестным, как и время и место их появления.

Несмотря на заявления о 91 беспилотнике и "целенаправленной атаке", никаких убедительных подтверждений нет. Отсутствуют видео работы ПВО, не зафиксированы падения дронов в заявленных местах, даже цифры россиян постоянно менялись.

"Россияне прогнозируемо выложили обломки дрона только через два дня после заявления - когда первичная версия не выдержала критики", - пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Фото: обломки дрона, который якобы "летел на резиденцию Путина" (t.me/akovalenko1989)

Он отметил, что это традиционная тактика Кремля - вместо объяснений несоответствий - публиковать случайные фрагменты на снегу.

Эксперты считают, что история с "атакой на Валдай" - это попытка Кремля информационно прикрыть собственные планы давления на Украину, повлиять на дипломатический процесс и создать фейковое оправдание для возможных ударов по украинским городам.

 

Напомним, что 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о якобы попытке атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области.

Представитель РФ сразу перешел к угрозам, заявив, что Россия уже определила цели для "ответного удара" и безосновательно обвинив Киев в "государственном терроризме".

При этом его заявления не совпадают с информацией Министерства обороны РФ, в частности по количеству дронов, которые якобы участвовали в атаке.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что инцидент якобы позволит России "усилить переговорные позиции" по Украине.

В МИД Украины отметили, что история с атакой является фейком, который Москва использует для подрыва мирных инициатив с участием Киева и Вашингтона.

Также в МИД выразили удивление из-за официальных реакций нескольких стран Центральной Азии на вымышленное "нападение на резиденцию президента РФ Владимира Путина".

РБК-Украина писало о заявлениях российской стороны о якобы атаке на резиденцию Путина и разногласиях в заявлениях властей РФ.

