У Львові на Великій заупокійній службі попрощалися з Андрієм Парубієм

У Львові сотні людей прийшли попрощатися з Андрієм Парубієм до собору Святого Юра, де 1 вересня відбулася Велика заупокійна служба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram мера Києва Віталія Кличка, який також прийшов віддати шану загиблому.

"Попрощався з Андрієм Парубієм. Відвідав Велику заупокійну службу в соборі Святого Юра у Львові. Багато людей прийшли віддати шану великому патріоту, людині, яка щиро любила Україну і присвятила боротьбі за неї все своє життя", - написав Віталій Кличко.

Він поспілкувався з батьком Андрія паном Володимиром Парубієм та подякував йому за те, що виховав справжнього борця за Україну і допомагав йому у вчинках заради сильної української держави.

"Висловив співчуття родині, поспілкувався з батьком Андрія паном Володимиром. Подякував за те, що виховав такого гідного сина, допомагав і підтримував його в роботі і вчинках заради вільної і сильної української держави. Вічна пам’ять Андрієві Парубію - світлій порядній людині й справжньому борцю за Україну. Завдяки таким, як він, відбулася й вистояла наша держава", - написав Віталій Кличко.