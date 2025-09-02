ua en ru
У Львові на Великій заупокійній службі попрощалися з Андрієм Парубієм

Вівторок 02 вересня 2025 10:59
У Львові на Великій заупокійній службі попрощалися з Андрієм Парубієм Фото: Віталій Кличко віддав шану загиблому Андрію Парубію у Львові (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

У Львові сотні людей прийшли попрощатися з Андрієм Парубієм до собору Святого Юра, де 1 вересня відбулася Велика заупокійна служба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram мера Києва Віталія Кличка, який також прийшов віддати шану загиблому.

"Попрощався з Андрієм Парубієм. Відвідав Велику заупокійну службу в соборі Святого Юра у Львові. Багато людей прийшли віддати шану великому патріоту, людині, яка щиро любила Україну і присвятила боротьбі за неї все своє життя", - написав Віталій Кличко.

Він поспілкувався з батьком Андрія паном Володимиром Парубієм та подякував йому за те, що виховав справжнього борця за Україну і допомагав йому у вчинках заради сильної української держави.

"Висловив співчуття родині, поспілкувався з батьком Андрія паном Володимиром. Подякував за те, що виховав такого гідного сина, допомагав і підтримував його в роботі і вчинках заради вільної і сильної української держави. Вічна пам’ять Андрієві Парубію - світлій порядній людині й справжньому борцю за Україну. Завдяки таким, як він, відбулася й вистояла наша держава", - написав Віталій Кличко.

Вбивство Парубія

Нагадаємо, ексголову Верховної ради України, народного депутата Андрія Парубія було вбито вдень 30 серпня у Львові. Невідомий, одягнутий, як кур'єр служби доставки, вистрілив у Парубія близько 8 разів та втік з місця події.

Наступного дня в Хмельницькій області був затриманий підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія 52-річний львів'янин. Правоохоронці заявили, що за цим злочином простежується російський слід.

Детальніше про все, що наразі відомо про справу, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

