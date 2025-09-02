Вбивство Парубія: сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному

Суд у Львові сьогодні розгляне запобіжний захід підозрюваному у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.

"Сьогодні, 2.09, о 13:00 у Галицькому районному суді м. Львова відбудеться розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у справі про вбивство Андрія Парубія", - проінформували в ОГП.

Вбивство Андрія Парубія

30 серпня у Львові було скоєно збройний напад на народного депутата Андрія Парубія. Зловмисник, переодягнений у кур’єра, здійснив вісім пострілів у політика. Нардеп загинув на місці події. Після цього нападник переконався у смерті жертви та втік, у місті оголосили спеціальну операцію "Сирена".

Уже наступного дня, 31 серпня, правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його на території Хмельницької області. За даними слідства, напад був ретельно підготовлений: злочинець відстежував пересування політика та продумав шлях для втечі. Слідчі не виключають російський слід у цій справі.

Прощання з Андрієм Парубієм відбулося 1 вересня у львівському Соборі святого Юра, а поховання буде сьогодні, 2 вересня на Личаківському кладовищі.

Хід розслідування

Після затримання чоловіку оголосили про підозру. Як повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, у правоохоронців є підстави вважати, що вбивство могло бути замовленим, зокрема з боку Росії. Водночас остаточні мотиви стрілка визначатимуть після проведення необхідних слідчих дій.

Прокуратура Львівщини клопотає про обрання підозрюваному запобіжного заходу - арешту без права застави.

Що відомо про затриманого

Підозрюваний - 52-річний львів'янин, не мав постійного місця роботи й заробляв випадковими підробітками. Кур’єром він ніколи офіційно не працював.

Слідство перевіряє версію, що він міг планувати втечу за кордон, а також не виключає можливу участь інших осіб, які могли інструктувати або допомагати у підготовці злочину.

Більше про розслідування справи та що відомо на цю мить - читайте у окремому матеріалі РБК-Україна.