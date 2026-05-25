Похолоданню з дощами бути: що прогнозують синоптики на 26 травня і коли все зміниться

Погода у більшості областей найближчим часом зміниться. Синоптики вже зараз попереджають українців про прийдешнє зниження температури.

Головне: Штормове попередження : на 26 травня синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту й роботу комунальників.

: на 26 травня синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту й роботу комунальників. Локальні дощі та контрасти : у вівторок невеликі опади пройдуть лише місцями на півночі, сході й частково - в центрі України, на Закарпатті може бути до +30°C.

: у вівторок невеликі опади пройдуть лише місцями на півночі, сході й частково - в центрі України, на Закарпатті може бути до +30°C. Грози й похолодання : відчутна зміна погоди очікується в середу, коли опади прогнозують у більшості областей, а вже в четвер ймовірне зниження температури на 3-5°C.

: відчутна зміна погоди очікується в середу, коли опади прогнозують у більшості областей, а вже в четвер ймовірне зниження температури на 3-5°C. Столичний регіон: у Києві та області 26 травня буде мінлива хмарність, вдень можливий короткочасний дощ, а повітря прогріється до цілком комфортних +26°C (у місті - до +24°C).

Що буде з погодою в Україні 26 травня

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, впродовж вівторка (26 травня) погода в Україні очікується з мінливою хмарністю. Переважно - без опадів.

При цьому вдень невеликі короткочасні дощі можуть бути місцями:

у північних областях;

у східних областях;

у Черкаській області;

у Полтавській області;

у Дніпропетровській області;

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень 26 травня у більшості областей (крім Закарпаття) ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 26 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря в середньому по Україні:

вночі - близько 11-16°С;

вдень - близько 21-26°С.

Дещо тепліше може бути на Закарпатті - до +30°С.

Тим часом прохолодніше - близько 17-22°С - буде

на сході;

на північному сході.

Прогноз погоди в Україні на 26 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Як зміниться погода пізніше - коли похолодання

Впродовж середи й четверга (27-28 травня) короткочасні дощі ймовірні вже у більшості областей України (хоча й місцями).

В УкрГМЦ уточнили, що 27 травня вони можуть супроводжуватись грозами.

Вітер залишатиметься північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с (пориви вітру також не виключаються).

Температура повітря 27 травня у порівнянні з попереднім днем суттєво не зміниться - вночі +9...+16°С, вдень +18...+26°С (на Закарпатті та півдні країни - до +29°С).

Прогноз погоди в Україні на 27 травня (карта: meteo.gov.ua)

Проте вже 28 травня в Україні очікується похолодання.

В Укргідрометцентрі уточнили, що йдеться про зниження температури на 3-5°С.

Чого чекати від погоди у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 26 травня також буде з мінливою хмарністю:

вночі - без опадів;

вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень - небезпечні пориви (до 15-20 м/с).

Прогноз погоди на 26 травня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +14...+16°С;

по області +11...+16°С.

Температура повітря вдень вівторка: