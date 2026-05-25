Похолоданню з дощами бути: що прогнозують синоптики на 26 травня і коли все зміниться
Погода у більшості областей найближчим часом зміниться. Синоптики вже зараз попереджають українців про прийдешнє зниження температури.
Головне:
- Штормове попередження: на 26 травня синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту й роботу комунальників.
- Локальні дощі та контрасти: у вівторок невеликі опади пройдуть лише місцями на півночі, сході й частково - в центрі України, на Закарпатті може бути до +30°C.
- Грози й похолодання: відчутна зміна погоди очікується в середу, коли опади прогнозують у більшості областей, а вже в четвер ймовірне зниження температури на 3-5°C.
- Столичний регіон: у Києві та області 26 травня буде мінлива хмарність, вдень можливий короткочасний дощ, а повітря прогріється до цілком комфортних +26°C (у місті - до +24°C).
Що буде з погодою в Україні 26 травня
Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, впродовж вівторка (26 травня) погода в Україні очікується з мінливою хмарністю. Переважно - без опадів.
При цьому вдень невеликі короткочасні дощі можуть бути місцями:
- у північних областях;
- у східних областях;
- у Черкаській області;
- у Полтавській області;
- у Дніпропетровській області;
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Вдень 26 травня у більшості областей (крім Закарпаття) ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 26 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря в середньому по Україні:
- вночі - близько 11-16°С;
- вдень - близько 21-26°С.
Дещо тепліше може бути на Закарпатті - до +30°С.
Тим часом прохолодніше - близько 17-22°С - буде
- на сході;
- на північному сході.
Прогноз погоди в Україні на 26 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Як зміниться погода пізніше - коли похолодання
Впродовж середи й четверга (27-28 травня) короткочасні дощі ймовірні вже у більшості областей України (хоча й місцями).
В УкрГМЦ уточнили, що 27 травня вони можуть супроводжуватись грозами.
Вітер залишатиметься північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с (пориви вітру також не виключаються).
Температура повітря 27 травня у порівнянні з попереднім днем суттєво не зміниться - вночі +9...+16°С, вдень +18...+26°С (на Закарпатті та півдні країни - до +29°С).
Прогноз погоди в Україні на 27 травня (карта: meteo.gov.ua)
Проте вже 28 травня в Україні очікується похолодання.
В Укргідрометцентрі уточнили, що йдеться про зниження температури на 3-5°С.
Чого чекати від погоди у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 26 травня також буде з мінливою хмарністю:
- вночі - без опадів;
- вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень - небезпечні пориви (до 15-20 м/с).
Прогноз погоди на 26 травня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +14...+16°С;
- по області +11...+16°С.
Температура повітря вдень вівторка:
- у Києві +22...+24°С;
- по області +21...+26°С.
