ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Похолоданню з дощами бути: що прогнозують синоптики на 26 травня і коли все зміниться

16:24 25.05.2026 Пн
3 хв
Вівторок обіцяє українцям небезпечний штормовий вітер
aimg Ірина Костенко
Похолоданню з дощами бути: що прогнозують синоптики на 26 травня і коли все зміниться На Україну насуваються дощі та похолодання (фото ілюстративне: Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Погода у більшості областей найближчим часом зміниться. Синоптики вже зараз попереджають українців про прийдешнє зниження температури.

Докладніше про погоду найближчими днями, а також коли саме готуватись до відчутного похолодання, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Літо прийшло не за графіком. Коли насправді змінилися сезони в Україні

Головне:

  • Штормове попередження: на 26 травня синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту й роботу комунальників.
  • Локальні дощі та контрасти: у вівторок невеликі опади пройдуть лише місцями на півночі, сході й частково - в центрі України, на Закарпатті може бути до +30°C.
  • Грози й похолодання: відчутна зміна погоди очікується в середу, коли опади прогнозують у більшості областей, а вже в четвер ймовірне зниження температури на 3-5°C.
  • Столичний регіон: у Києві та області 26 травня буде мінлива хмарність, вдень можливий короткочасний дощ, а повітря прогріється до цілком комфортних +26°C (у місті - до +24°C).

Що буде з погодою в Україні 26 травня

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, впродовж вівторка (26 травня) погода в Україні очікується з мінливою хмарністю. Переважно - без опадів.

При цьому вдень невеликі короткочасні дощі можуть бути місцями:

  • у північних областях;
  • у східних областях;
  • у Черкаській області;
  • у Полтавській області;
  • у Дніпропетровській області;

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень 26 травня у більшості областей (крім Закарпаття) ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Похолоданню з дощами бути: що прогнозують синоптики на 26 травня і коли все змінитьсяПопередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 26 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря в середньому по Україні:

  • вночі - близько 11-16°С;
  • вдень - близько 21-26°С.

Дещо тепліше може бути на Закарпатті - до +30°С.

Тим часом прохолодніше - близько 17-22°С - буде

  • на сході;
  • на північному сході.

Похолоданню з дощами бути: що прогнозують синоптики на 26 травня і коли все змінитьсяПрогноз погоди в Україні на 26 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Як зміниться погода пізніше - коли похолодання

Впродовж середи й четверга (27-28 травня) короткочасні дощі ймовірні вже у більшості областей України (хоча й місцями).

В УкрГМЦ уточнили, що 27 травня вони можуть супроводжуватись грозами.

Вітер залишатиметься північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с (пориви вітру також не виключаються).

Температура повітря 27 травня у порівнянні з попереднім днем суттєво не зміниться - вночі +9...+16°С, вдень +18...+26°С (на Закарпатті та півдні країни - до +29°С).

Похолоданню з дощами бути: що прогнозують синоптики на 26 травня і коли все змінитьсяПрогноз погоди в Україні на 27 травня (карта: meteo.gov.ua)

Проте вже 28 травня в Україні очікується похолодання.

В Укргідрометцентрі уточнили, що йдеться про зниження температури на 3-5°С.

Чого чекати від погоди у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 26 травня також буде з мінливою хмарністю:

  • вночі - без опадів;
  • вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень - небезпечні пориви (до 15-20 м/с).

Похолоданню з дощами бути: що прогнозують синоптики на 26 травня і коли все змінитьсяПрогноз погоди на 26 травня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +14...+16°С;
  • по області +11...+16°С.

Температура повітря вдень вівторка:

  • у Києві +22...+24°С;
  • по області +21...+26°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли в Київ офіційно прийшло літо (тоді травень не лише "посунув" весну, але і встановив нові спекотні рекорди).

Крім того, ми пояснювали, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва.

Читайте також, чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Екологія Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Під ударом Дніпро, Павлоград, Дергачі й не тільки: що відомо про наслідки атаки РФ
Під ударом Дніпро, Павлоград, Дергачі й не тільки: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою