Похолоданию с дождями быть: что прогнозируют синоптики на 26 мая и когда все изменится
Погода в большинстве областей в ближайшее время изменится. Синоптики уже сейчас предупреждают украинцев о грядущем снижении температуры.
Главное:
- Штормовое предупреждение: на 26 мая синоптики объявили желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра, которые могут осложнить движение транспорта и работу коммунальщиков.
- Локальные дожди и контрасты: во вторник небольшие осадки пройдут лишь местами на севере, востоке и частично - в центре Украины, на Закарпатье может быть до +30°C.
- Грозы и похолодание: ощутимое изменение погоды ожидается в среду, когда осадки прогнозируют в большинстве областей, а уже в четверг вероятно снижение температуры на 3-5°C.
- Столичный регион: в Киеве и области 26 мая будет переменная облачность, днем возможен кратковременный дождь, а воздух прогреется до вполне комфортных +26°C (в городе - до +24°C).
Что будет с погодой в Украине 26 мая
Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ, в течение вторника (26 мая) погода в Украине ожидается с переменной облачностью. Преимущественно - без осадков.
При этом днем небольшие кратковременные дожди могут быть местами:
- в северных областях;
- в восточных областях;
- в Черкасской области;
- в Полтавской области;
- в Днепропетровской области;
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Днем 26 мая в большинстве областей (кроме Закарпатья) вероятны порывы ветра до 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 26 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха в среднем по Украине:
- ночью - около 11-16°С;
- днем - около 21-26°С.
Несколько теплее может быть на Закарпатье - до +30°С.
Между тем прохладнее - около 17-22°С - будет
- на востоке;
- на северо-востоке.
Прогноз погоды в Украине на 26 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Как изменится погода позже - когда похолодание
В течение среды и четверга (27-28 мая) кратковременные дожди вероятны уже в большинстве областей Украины (хотя и местами).
В УкрГМЦ уточнили, что 27 мая они могут сопровождаться грозами.
Ветер будет оставаться северо-западный, со скоростью 7-12 м/с (порывы ветра также не исключаются).
Температура воздуха 27 мая по сравнению с предыдущим днем существенно не изменится - ночью +9...+16°С, днем +18...+26°С (на Закарпатье и юге страны - до +29°С).
Прогноз погоды в Украине на 27 мая (карта: meteo.gov.ua)
Однако уже 28 мая в Украине ожидается похолодание.
В Укргидрометцентре уточнили, что речь идет о снижении температуры на 3-5°С.
Чего ждать от погоды в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 26 мая также будет с переменной облачностью:
- ночью - без осадков;
- днем - местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Днем - опасные порывы (до 15-20 м/с).
Прогноз погоды на 26 мая по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха ближайшей ночью:
- в Киеве +14...+16°С;
- по области +11...+16°С.
Температура воздуха днем вторника:
- в Киеве +22...+24°С;
- по области +21...+26°С.
