Похолоданию с дождями быть: что прогнозируют синоптики на 26 мая и когда все изменится

16:24 25.05.2026 Пн
3 мин
Вторник обещает украинцам опасный штормовой ветер
aimg Ирина Костенко
На Украину надвигаются дожди и похолодание (фото иллюстративное: Getty Images)
Погода в большинстве областей в ближайшее время изменится. Синоптики уже сейчас предупреждают украинцев о грядущем снижении температуры.

Главное:

  • Штормовое предупреждение: на 26 мая синоптики объявили желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра, которые могут осложнить движение транспорта и работу коммунальщиков.
  • Локальные дожди и контрасты: во вторник небольшие осадки пройдут лишь местами на севере, востоке и частично - в центре Украины, на Закарпатье может быть до +30°C.
  • Грозы и похолодание: ощутимое изменение погоды ожидается в среду, когда осадки прогнозируют в большинстве областей, а уже в четверг вероятно снижение температуры на 3-5°C.
  • Столичный регион: в Киеве и области 26 мая будет переменная облачность, днем возможен кратковременный дождь, а воздух прогреется до вполне комфортных +26°C (в городе - до +24°C).

Что будет с погодой в Украине 26 мая

Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ, в течение вторника (26 мая) погода в Украине ожидается с переменной облачностью. Преимущественно - без осадков.

При этом днем небольшие кратковременные дожди могут быть местами:

  • в северных областях;
  • в восточных областях;
  • в Черкасской области;
  • в Полтавской области;
  • в Днепропетровской области;

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем 26 мая в большинстве областей (кроме Закарпатья) вероятны порывы ветра до 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Похолоданию с дождями быть: что прогнозируют синоптики на 26 мая и когда все изменитсяПредупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 26 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в среднем по Украине:

  • ночью - около 11-16°С;
  • днем - около 21-26°С.

Несколько теплее может быть на Закарпатье - до +30°С.

Между тем прохладнее - около 17-22°С - будет

  • на востоке;
  • на северо-востоке.

Похолоданию с дождями быть: что прогнозируют синоптики на 26 мая и когда все изменитсяПрогноз погоды в Украине на 26 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Как изменится погода позже - когда похолодание

В течение среды и четверга (27-28 мая) кратковременные дожди вероятны уже в большинстве областей Украины (хотя и местами).

В УкрГМЦ уточнили, что 27 мая они могут сопровождаться грозами.

Ветер будет оставаться северо-западный, со скоростью 7-12 м/с (порывы ветра также не исключаются).

Температура воздуха 27 мая по сравнению с предыдущим днем существенно не изменится - ночью +9...+16°С, днем +18...+26°С (на Закарпатье и юге страны - до +29°С).

Похолоданию с дождями быть: что прогнозируют синоптики на 26 мая и когда все изменитсяПрогноз погоды в Украине на 27 мая (карта: meteo.gov.ua)

Однако уже 28 мая в Украине ожидается похолодание.

В Укргидрометцентре уточнили, что речь идет о снижении температуры на 3-5°С.

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 26 мая также будет с переменной облачностью:

  • ночью - без осадков;
  • днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Днем - опасные порывы (до 15-20 м/с).

Похолоданию с дождями быть: что прогнозируют синоптики на 26 мая и когда все изменитсяПрогноз погоды на 26 мая по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ближайшей ночью:

  • в Киеве +14...+16°С;
  • по области +11...+16°С.

Температура воздуха днем вторника:

  • в Киеве +22...+24°С;
  • по области +21...+26°С.

