В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоду
Завтра більшість регіонів України накриє шквальний вітер - синоптики вже оголосили попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Українського гідрометеорологічного центру.
Де оголошено попередження
Вдень 26 травня майже по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Це жовтий - перший рівень небезпечності.
Штормового попередження не оголошено лише для Закарпаття.
Яка температура буде в регіонах
Попри вітер і хмарність, вдень буде тепло.
Фото: які області опиняться під ударом непогоди 26 травня (meteo.gov.ua)
За даними Гідрометцентру:
- Захід (Львів, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ): +23...+26 градусів.
- Закарпаття: до +27...+29 градусів.
- Центр (Вінниця, Житомир, Черкаси, Полтава): +23...+26 градусів.
- Північ (Чернігів, Суми): прохолодніше - лише +16...+19 градусів.
- Схід (Харків, Краматорськ, Луганськ): +18...+25 градусів.
- Південь (Одеса, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв): +23...+27 градусів.
Фото: яка температура повітря буде завтра в Україні (meteo.gov.ua)
Де пройдуть дощі
Дощова погода очікується на північному сході та сході країни - Чернігівській, Сумській, Харківській, частково Донецькій та Луганській областях.
На решті території - хмарно або мінлива хмарність, місцями з проясненнями.
Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічне літо в Україні цього року настало на півтора-два тижні раніше звичного - у більшості областей стійкий перехід температури через +15 градусів зафіксували вже 3-5 травня.
Тим часом 27 травня синоптики очікують піковий геомагнітний день - магнітну бурю помірної сили. Метеочутливим людям варто заздалегідь підготуватись.