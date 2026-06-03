Похолодання "вирівняється": як зміниться погода 4 червня і де потепліє до +27

Температуру повітря в Україні 4 червня обіцяють здебільшого комфортну. Проте короткочасні дощі та навіть грози ймовірні у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що у четвер "невелике похолодання вирівняється".
Вона уточнила, що температура повітря впродовж дня "буде оптимальною для людського організму".
Так, в середньому по Україні очікується, за словами синоптика, близько +20...+25°С.
На півдні стовпчики термометрів можуть підніматись місцями до +27 градусів за Цельсієм.
При цьому прохолодніше - близько +16...+19°С - може бути:
"Трохи метеорологічного дьогтю у цю бочечку меду", - констатувала Діденко.
Тим часом найближчої ночі (виходячи з карти, опублікованої фахівцями Українського гідрометеорологічного центру), температура повітря може коливатись від +11°С до +18°С.
Точні показники - залежатимуть від регіону України і навіть конкретних локацій.
При цьому дощі впродовж 4 червня - переважно короткочасні - ймовірні повсюди в Україні.
Місцями, за інформацією УкрГМЦ, можуть бути також грози.
У Києві, згідно з інформацією Діденко, впродовж 4 червня очікується:
"Ідеальна погода", - констатувала спеціаліст.
Вночі (виходячи із графіка прогнозу по Києву від УкрГМЦ), температура повітря може бути близько 13°С.
Варто зауважити, що вже з 5 червня температура повітря у столиці може підвищитись ще - як нічна, так і денна.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва.
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