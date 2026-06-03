Похолодание "выровняется": как изменится погода 4 июня и где потеплеет до +27

Температуру воздуха в Украине 4 июня обещают в основном комфортную. Однако кратковременные дожди и даже грозы вероятны в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что в четверг "небольшое похолодание выровняется".
Она уточнила, что температура воздуха в течение дня "будет оптимальной для человеческого организма".
Так, в среднем по Украине ожидается, по словам синоптика, около +20...+25°С.
На юге столбики термометров могут подниматься местами до +27 градусов по Цельсию.
При этом прохладнее - около +16...+19°С - может быть:
"Немного метеорологического дегтя в эту бочонок меда", - констатировала Диденко.
Между тем ближайшей ночью (исходя из карты, опубликованной специалистами Украинского гидрометеорологического центра), температура воздуха может колебаться от +11°С до +18°С.
Точные показатели - будут зависеть от региона Украины и даже конкретных локаций.
При этом дожди в течение 4 июня - преимущественно кратковременные - вероятны повсеместно в Украине.
Местами, по информации УкрГМЦ, могут быть также грозы.
В Киеве, согласно информации Диденко, в течение 4 июня ожидается:
"Идеальная погода", - констатировала специалист.
Ночью (исходя из графика прогноза по Киеву от УкрГМЦ), температура воздуха может быть около 13°С.
Стоит заметить, что уже с 5 июня температура воздуха в столице может повыситься еще - как ночная, так и дневная.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, мы объясняли, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.
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