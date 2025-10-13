Похолодання в Україні: синоптик пояснив, як зміниться погода й коли можливий мокрий сніг

Де можливий мокрий сніг найближчим часом

В цілому, за словами експерта, в найближчі три доби в Україні:

зростатиме атмосферний тиск;

дощів поменшає.

"Проте завтра (14 жовтня, - Ред.) вдень у більшості областей (крім південного сходу) ще чекаємо місцями невеликий дощ", - зауважив Семиліт.

Крім того, впродовж 15-16 жовтня на північному сході та півночі країни - подекуди може бути невеликий дощ. Можливо - навіть із мокрим снігом.

"Він (мокрий сніг, - Ред.) очікується місцями. Тобто це явище буде на 30% (або й менше) прогнозованої території. Не повсюди. Він буде мокрий, тож якщо ми будемо спати, то, можна сказати, його і не побачимо", - пояснив синоптик.

Надалі до України, згідно з його інформацією, надходитиме прохолодна повітряна маса із заходу, північного заходу (зі швидкістю 5-12 м/с).

Якою буде температура повітря вночі та вдень

Семиліт повідомив, що температура повітря в нічні години буде в середньому в межах 1-7 градусів тепла.

Тим часом у південних, центральних, східних і Сумській областях - ймовірні заморозки на поверхні ґрунту (0-3°C).

"Це зумовлено тим, що тиск буде підніматись і разом із цим кількість хмар буде зменшуватись. Через що буде в нас більш інтенсивне вихолодження приземного шару повітря в нічні години. Через що очікуємо такі ось явища, як заморозки", - пояснив фахівець.

Тим часом у денні години в Україні очікується:

близько 5-12 градусів тепла;

на півдні та південному сході країни - до +15°C.

"Це, знову ж таки, буде зумовлено тим, що буде менше хмар і буде трішки краще в денні години сонце прогрівати приземний шар. Тобто буде трішечки тепліше на південному сході та на півдні", - додав синоптик.

Де в Україні цього тижня буде найхолодніше

Найхолоднішою, за словами Семиліта, погода цього тижня очікується у Карпатах.

"Це зумовлено вже більше рельєфом, оскільки там із висотою зменшується температура", - пояснив представник УкрГМЦ.

Так, у денні години там прогнозують близько 1-5 градусів тепла. Вночі температура повітря може "впасти" до близько мінус 5°C.

"А так, в цілому, по території України, значення температури будуть у тих самих межах. Лише на південь і південний схід - там тепліше. А так - 7-12 тепла по території України", - зауважив експерт.

Чи варто готуватись до сильних поривів вітру

Сьогодні у деяких локаціях може спостерігатись поривчастий вітер.

Проте вже з середи, 15 жовтня, вітер в Україні очікується переважно північно-західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

"Тобто такий, помірний", - поділився синоптик Укргідрометцентру.

Пізніше, у четвер, 17 жовтня, він буде західним (з такими самими швидкостями).

"Тобто таких великих поривів вітру (як подекуди зараз, - Ред.) не очікуємо", - повідомив фахівець.

Що буде з погодою наприкінці тижня

Насамкінець Семиліт розповів, що надалі - згідно з попередніми прогнозами - істотних погодних змін в Україні в цілому не очікується.

"Здебільшого можемо сказати, що кількість опадів зменшиться", - зауважив він.

Так, у п'ятницю, 17 жовтня, погода в Україні може бути взагалі без опадів.

У суботу, 18 жовтня, вночі - у північно-західній частині, вдень - по Україні (крім південного сходу) очікуються невеликі дощі. У Карпатах - з мокрим снігом.

"Тобто ось так буде трішки змінюватись синоптична ситуація", - додав синоптик.

Тим часом температура повітря у цей період (17-18 жовтня) може становити: