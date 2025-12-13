ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Похолодання накриє всю Україну, а в деяких регіонах - сильний вітер: погода на сьогодні

Субота 13 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Похолодання накриє всю Україну, а в деяких регіонах - сильний вітер: погода на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 13 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у суботу 13 грудня, майже у всіх регіонах України очікується похолодання. Погоду визначатиме антициклон, тож обійдеться без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Як наголосила синоптик, сьогодні вітер буде рвучким, до сильного, на Лівобережжі України. І головне - у більшості областей похолоднішає.

За даними Укргідрометцентру, у більшості областей сьогодні хмарно з проясненнями. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі можливі пориви 15-20 м/с.

Вночі, крім південного заходу, місцями невеликий дощ зі снігом, вдень - без опадів. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці можливий туман.

Температура протягом доби на північному сході та сході країни складе 1-6 градуси морозу, на решті території - від 2 градуси тепла до 3 градуси морозу.

На заході та півдні вдень очікується 1-6 градуси тепла.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде без опадів і, як зазначила Діденко, "навіть може бути сонечко". Вдень буде близько нуля градусів.

Похолодання накриє всю Україну, а в деяких регіонах - сильний вітер: погода на сьогодні

Нагадаємо, на сьогодні 13 грудня синоптики зробили попередження для жителів деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища вночі та вранці. Рятувальники ж закликали українців бути вкрай обережними.

Також повідомлялось, що 10 грудня, у низці міст снігопад був настільки рясним, що на вулиці виїхала спецтехніка, аби тримати дороги й тротуари чистими та безпечними.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі