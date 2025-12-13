Похолодання накриє всю Україну, а в деяких регіонах - сильний вітер: погода на сьогодні
Сьогодні у суботу 13 грудня, майже у всіх регіонах України очікується похолодання. Погоду визначатиме антициклон, тож обійдеться без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Погода в Україні
Як наголосила синоптик, сьогодні вітер буде рвучким, до сильного, на Лівобережжі України. І головне - у більшості областей похолоднішає.
За даними Укргідрометцентру, у більшості областей сьогодні хмарно з проясненнями. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі можливі пориви 15-20 м/с.
Вночі, крім південного заходу, місцями невеликий дощ зі снігом, вдень - без опадів. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці можливий туман.
Температура протягом доби на північному сході та сході країни складе 1-6 градуси морозу, на решті території - від 2 градуси тепла до 3 градуси морозу.
На заході та півдні вдень очікується 1-6 градуси тепла.
Погода у Києві
У столиці сьогодні буде без опадів і, як зазначила Діденко, "навіть може бути сонечко". Вдень буде близько нуля градусів.
Нагадаємо, на сьогодні 13 грудня синоптики зробили попередження для жителів деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища вночі та вранці. Рятувальники ж закликали українців бути вкрай обережними.
Також повідомлялось, що 10 грудня, у низці міст снігопад був настільки рясним, що на вулиці виїхала спецтехніка, аби тримати дороги й тротуари чистими та безпечними.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.