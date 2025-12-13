ua en ru
Похолодание накроет всю Украину, а в некоторых регионах - сильный ветер: погода на сегодня

Суббота 13 декабря 2025 07:00
UA EN RU
Похолодание накроет всю Украину, а в некоторых регионах - сильный ветер: погода на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 13 декабря (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в субботу 13 декабря, почти во всех регионах Украины ожидается похолодание. Погоду будет определять антициклон, поэтому обойдется без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Как отметила синоптик, сегодня ветер будет порывистым, до сильного, на Левобережье Украины. И главное - в большинстве областей похолодает.

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей сегодня облачно с прояснениями. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье возможны порывы 15-20 м/с.

Ночью, кроме юго-запада, местами небольшой дождь со снегом, днем - без осадков. На Закарпатье и в Карпатах ночью и утром возможен туман.

Температура в течение суток на северо-востоке и востоке страны составит 1-6 градуса мороза, на остальной территории - от 2 градуса тепла до 3 градуса мороза.

На западе и юге днем ожидается 1-6 градуса тепла.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет без осадков и, как отметила Диденко, "даже может быть солнышко". Днем будет около нуля градусов.

Похолодание накроет всю Украину, а в некоторых регионах - сильный ветер: погода на сегодня

Напомним, на сегодня 13 декабря синоптики сделали предупреждение для жителей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях ночью и утром. Спасатели же призвали украинцев быть крайне осторожными.

Также сообщалось, что 10 декабря, в ряде городов снегопад был настолько обильным, что на улицы выехала спецтехника, чтобы держать дороги и тротуары чистыми и безопасными.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

Гидрометцентр Погода в Украине
