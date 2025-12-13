Похолодание накроет всю Украину, а в некоторых регионах - сильный ветер: погода на сегодня
Сегодня в субботу 13 декабря, почти во всех регионах Украины ожидается похолодание. Погоду будет определять антициклон, поэтому обойдется без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Погода в Украине
Как отметила синоптик, сегодня ветер будет порывистым, до сильного, на Левобережье Украины. И главное - в большинстве областей похолодает.
По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей сегодня облачно с прояснениями. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье возможны порывы 15-20 м/с.
Ночью, кроме юго-запада, местами небольшой дождь со снегом, днем - без осадков. На Закарпатье и в Карпатах ночью и утром возможен туман.
Температура в течение суток на северо-востоке и востоке страны составит 1-6 градуса мороза, на остальной территории - от 2 градуса тепла до 3 градуса мороза.
На западе и юге днем ожидается 1-6 градуса тепла.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет без осадков и, как отметила Диденко, "даже может быть солнышко". Днем будет около нуля градусов.
Напомним, на сегодня 13 декабря синоптики сделали предупреждение для жителей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях ночью и утром. Спасатели же призвали украинцев быть крайне осторожными.
Также сообщалось, что 10 декабря, в ряде городов снегопад был настолько обильным, что на улицы выехала спецтехника, чтобы держать дороги и тротуары чистыми и безопасными.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.