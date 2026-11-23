Похолодання і сніг: як зміниться погода в Україні 24 листопада та де ймовірний мороз до -10
Погода в Україні 24 листопада стане ще на крок ближчою до зимової. Українців попереджають про відчутне похолодання, дощі та сніг, ожеледицю на дорогах та пориви вітру в більшості областей.
Докладніше про прогноз синоптиків на вівторок, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як і чому змінюється зараз погода
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла у своєму Facebook, що новий робочий тиждень несе українцям і "нову погоду".
Вона уточнила, що в Україну йде похолодання та перша "більш серйозна" ознака холоднішого періоду.
"Не оте компромісне казна що, чи дощ, чи якась подоба мокрого снігу... А нормальний південний циклон", - констатувала експерт.
Вона пояснила, що він несе не лише дощі, але і мокрий сніг, "кашу" на дорогах, сильний вітер та ожеледицю (місцями).
"Складна погода більше торкнеться сьогодні центральної частини, півдня та сходу - дуже обережно в дорозі", - наголосила Діденко.
Крім того, вона зауважила, що "до кінця тижня холод посилиться і морози підростуть на кілька градусів".
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Синоптична ситуація в Україні 24 листопада
У вівторок, 24 листопада, цей циклон, за даними Діденко, "піде на північний схід", тому ситуація з погодою "трохи вирівняється".
"Хіба що найближчої ночі на сході України плюс Полтавщина - затримаються сильні опади", - уточнила вона.
У вівторок вдень сніг і мокрий сніг очікуються:
- на заході;
- на півночі.
На решті території - без істотних опадів.
"Увага! На дорогах і через опади, і через вже нижчу температуру повітря буде слизько - тримайте рівновагу", - порадила спеціаліст.
Температура повітря, за її словами, очікується приблизно однакова і вночі, і вдень - близько 0°C.
Трохи тепліше при цьому буде на півдні та південному сході.
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Яку погоду прогнозують синоптики УкрГМЦ
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, опади найближчої ночі очікуються такі:
- у південних, східних та більшості центральних областей - помірні дощ та мокрий сніг;
- у Полтавській, Харківській та Сумській областях - значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу;
- на решті території - місцями невеликий сніг.
Вдень 24 листопада в Україні (крім південних областей) - невеликий сніг.
У Карпатському регіоні - помірний сніг.
Крім того, в Україні (крім півдня) на дорогах подекуди ожеледиця.
Прогноз погоди в Україні на 24-26 листопада (інфографіка: meteo.gov.ua)
Також у вівторок по країні (крім північних областей) ймовірні пориви вітру 15-20 м/с.
Температура повітря - вночі та вдень - від -4°C (морозу) до +2°C (тепла).
На півдні країни вдень +1...+6°C.
У Карпатах - близько -5...-10°C (морозу).
Особливості погоди в Україні 24 листопада (інфографіка: РБК-Україна)
До чого готуватись мешканцям Києва
Діденко повідомила, що у Києві 24 листопада очікуються:
- сніг;
- мокрий сніг;
- рвучкий північно-західний вітер.
Температура повітря впродовж доби - близько 0°C.
"На дорогах - слизько", - підсумувала метеоролог.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде погода в Україні та Києві впродовж тижня.
Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат міст.
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