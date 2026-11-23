Погода в Україні 24 листопада стане ще на крок ближчою до зимової. Українців попереджають про відчутне похолодання, дощі та сніг, ожеледицю на дорогах та пориви вітру в більшості областей.

Докладніше про прогноз синоптиків на вівторок, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як і чому змінюється зараз погода

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла у своєму Facebook, що новий робочий тиждень несе українцям і "нову погоду".

Вона уточнила, що в Україну йде похолодання та перша "більш серйозна" ознака холоднішого періоду.

"Не оте компромісне казна що, чи дощ, чи якась подоба мокрого снігу... А нормальний південний циклон", - констатувала експерт.

Вона пояснила, що він несе не лише дощі, але і мокрий сніг, "кашу" на дорогах, сильний вітер та ожеледицю (місцями).

"Складна погода більше торкнеться сьогодні центральної частини, півдня та сходу - дуже обережно в дорозі", - наголосила Діденко.

Крім того, вона зауважила, що "до кінця тижня холод посилиться і морози підростуть на кілька градусів".

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Синоптична ситуація в Україні 24 листопада

У вівторок, 24 листопада, цей циклон, за даними Діденко, "піде на північний схід", тому ситуація з погодою "трохи вирівняється".

"Хіба що найближчої ночі на сході України плюс Полтавщина - затримаються сильні опади", - уточнила вона.

У вівторок вдень сніг і мокрий сніг очікуються:

на заході;

на півночі.

На решті території - без істотних опадів.

"Увага! На дорогах і через опади, і через вже нижчу температуру повітря буде слизько - тримайте рівновагу", - порадила спеціаліст.

Температура повітря, за її словами, очікується приблизно однакова і вночі, і вдень - близько 0°C.

Трохи тепліше при цьому буде на півдні та південному сході.

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Яку погоду прогнозують синоптики УкрГМЦ

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, опади найближчої ночі очікуються такі:

у південних, східних та більшості центральних областей - помірні дощ та мокрий сніг ;

; у Полтавській, Харківській та Сумській областях - значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу ;

; на решті території - місцями невеликий сніг.

Вдень 24 листопада в Україні (крім південних областей) - невеликий сніг.

У Карпатському регіоні - помірний сніг.

Крім того, в Україні (крім півдня) на дорогах подекуди ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 24-26 листопада (інфографіка: meteo.gov.ua)

Також у вівторок по країні (крім північних областей) ймовірні пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря - вночі та вдень - від -4°C (морозу) до +2°C (тепла).

На півдні країни вдень +1...+6°C.

У Карпатах - близько -5...-10°C (морозу).

Особливості погоди в Україні 24 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

До чого готуватись мешканцям Києва

Діденко повідомила, що у Києві 24 листопада очікуються:

сніг ;

; мокрий сніг;

рвучкий північно-західний вітер.

Температура повітря впродовж доби - близько 0°C.

"На дорогах - слизько", - підсумувала метеоролог.