В Україні цього тижня очікується нестійка погода зі снігом у більшості областей, дощами на півдні та денними морозами до -6 градусів, тоді як у південних регіонах повітря місцями прогріється до +12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода 24 листопада

У вівторок, 24 листопада, на заході України очікується до -3 градусів вдень та сніг, на півночі також сніг і до -2 вдень. Сніжитиме і на сході, проте там удень потеплішає до +7 градусів. У центральних областях прогнозують від -3 до +2 градусів вдень, на півдні - до +6.

У Києві завтра вдень очікується від -1 до +1 градуса, можливий сніг.

Фото: погода в Україні 24 листопада (скріншот)

Погода 25 листопада

У середу, 25 листопада, на заході стовпчики термометрів покажуть від -2 до +3 градусів вдень, місцями можливий сніг. На півночі — без опадів та до -3 вдень, на сході - до -3 і місцями сніг. У центральних регіонах також до -3 вдень і місцями сніжитиме. На півдні очікується до +5 градусів та можливий дощ.

У Києві в середу без опадів, вдень до -3 градусів.

Фото: погода в Україні 25 листопада (скріншот)

Погода 26 листопада

У четвер, 26 листопада, у західних областях прогнозують до -3 вдень та місцями сніг, на півночі — до -2, на сході — до -4 градусів та місцями сніг. У центральних областях також можливий сніг і до -2 градусів вдень. На півдні очікується до +3 і без опадів.

У столиці в четвер пройде сніг, температура вдень становитиме від -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Україні 26 листопада (скріншот)

Погода 27 листопада

У п'ятницю, 27 листопада, на заході України переважно без опадів та від -3 до +6 градусів вдень, на півночі - без опадів і до -3 вдень. На сході місцями сніжитиме при -4 вдень. У центральних областях опадів не прогнозують, температура вдень — від -4 до +3 градусів. На півдні місцями можливий дощ і до +8 градусів.

У Києві 27 листопада без опадів, удень до -3 градусів.

Фото: погода в Україні 27 листопада (скріншот)

Погода 28 листопада

У суботу, 28 листопада, на заході України очікуються дощ і мокрий сніг, вдень до +6 градусів. На півночі пройде сніг, температура вдень опуститься до -6 градусів. На сході без опадів та до -5 вдень, у центральних областях - сніг і до +6 градусів вдень. На півдні дощитиме, повітря прогріється до +12 градусів.

У Києві в суботу очікується сніг та до -5 градусів вдень.