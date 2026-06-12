Похолодання, грози і град: якої погоди чекати українцям на вихідних

Головне: Де найпрохолодніше : найнижча температура повітря може бути на заході України вже цієї ночі (+6...+11°С).

: найнижча температура повітря може бути на заході України вже цієї ночі (+6...+11°С). Опади 13 червня : в суботу вдень короткочасні дощі ймовірні на заході та Лівобережжі, а також у Криму (місцями - з грозами, градом і шквалами 15-20 м/с).

: в суботу вдень короткочасні дощі ймовірні на заході та Лівобережжі, а також у Криму (місцями - з грозами, градом і шквалами 15-20 м/с). Погода 14 червня : в неділю опади ймовірні по Україні, крім більшості районів півдня та сходу (там же буде найтепліше - вночі до +17°С, вдень до +27°С).

: в неділю опади ймовірні по Україні, крім більшості районів півдня та сходу (там же буде найтепліше - вночі до +17°С, вдень до +27°С). Ситуація в Києві: вихідні у столиці почнуться з нічного дощу, але вдень суботи опадів не прогнозують, температура вдень +21...+23°С (із ймовірним зниженням в неділю).

Що буде з погодою в суботу, 13 червня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 13 червня погода очікується з мінливою хмарністю.

Короткочасні дощі найближчої ночі ймовірні у більшості:

північних областей;

центральних областей;

південних областей.

Вдень короткочасні дощі можуть бути:

на заході України;

на Лівобережжі;

у Криму.

На Лівобережжі та в Криму не виключені грози, в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

На решті території - без опадів.

Вітер впродовж суботи в цілому очікується західний або ж північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температуру повітря вночі при цьому прогнозують таку:

по Україні +9...+15°С;

у західних областях +6...+11°С;

на південному сході та сході +14...+19°С.

Вдень стовпчики термометрів можуть піднятися:

по Україні - до +19...+24°С;

на південному сході та сході - до +24...+29°С.

Дощі та грози в неділю можуть бути у різних областях України (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди в неділю, 14 червня

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж 14 червня короткочасні дощі, а місцями - також і грози, ймовірні:

вночі - у східних та західних областях;

вдень - по Україні (крім більшості районів півдня та сходу).

Вітер очікується західний або південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

по Україні +9...+15°С;

на півдні та сході країни +12...+17°С.

Температура повітря вдень:

по Україні +19...+24°С;

на півдні та сході країни +22...+27°С.

До якої погоди готуватись у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж суботи, 13 червня, також буде з мінливою хмарністю:

вночі - короткочасний дощ;

вдень - без опадів.

Вітер обіцяють північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві +12...+14°С;

по області +10...+15°С.

Температура повітря вдень:

у Києві +21...+23°С;

по області +19...+24°С.

Надалі, виходячи із графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, у столиці ймовірне невелике зниження температури повітря.

У неділю, 14 червня, середня температура вдень може становити близько +18°С. Не виключається дощ.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Пізніше денна температура в Києві почне поступово підніматися.

Її середнє значення 15 червня може бути близько +19°С, 16 червня - близько +21°С, а 17 червня - близько +22°С.

Тим часом середні нічні показники можуть коливатись в межах 13-15°С.