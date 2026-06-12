Похолодання, грози і град: якої погоди чекати українцям на вихідних

Погода в Україні 13-14 червня очікується нестійка. Атмосферний фронт із Західної Європи несе дощі, за ним слідує більш прохолодна повітряна маса.
Докладніше про особливості погоди в Україні впродовж вихідних днів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 13 червня погода очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасні дощі найближчої ночі ймовірні у більшості:
Вдень короткочасні дощі можуть бути:
На Лівобережжі та в Криму не виключені грози, в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.
На решті території - без опадів.
Вітер впродовж суботи в цілому очікується західний або ж північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температуру повітря вночі при цьому прогнозують таку:
Вдень стовпчики термометрів можуть піднятися:
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж 14 червня короткочасні дощі, а місцями - також і грози, ймовірні:
Вітер очікується західний або південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
По території міста Києва та Київської області погода впродовж суботи, 13 червня, також буде з мінливою хмарністю:
Вітер обіцяють північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Надалі, виходячи із графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, у столиці ймовірне невелике зниження температури повітря.
У неділю, 14 червня, середня температура вдень може становити близько +18°С. Не виключається дощ.
Пізніше денна температура в Києві почне поступово підніматися.
Її середнє значення 15 червня може бути близько +19°С, 16 червня - близько +21°С, а 17 червня - близько +22°С.
Тим часом середні нічні показники можуть коливатись в межах 13-15°С.
Нагадаємо, раніше спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, яким може бути червень в цілому.
Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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