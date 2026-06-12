Похолодание, грозы и град: какой погоды ждать украинцам на выходных

Главное: Где прохладнее всего : самая низкая температура воздуха может быть на западе Украины уже этой ночью (+6...+11°С).

: самая низкая температура воздуха может быть на западе Украины уже этой ночью (+6...+11°С). Осадки 13 июня : в субботу днем кратковременные дожди вероятны на западе и Левобережье, а также в Крыму (местами - с грозами, градом и шквалами 15-20 м/с).

: в субботу днем кратковременные дожди вероятны на западе и Левобережье, а также в Крыму (местами - с грозами, градом и шквалами 15-20 м/с). Погода 14 июня : в воскресенье осадки вероятны по Украине, кроме большинства районов юга и востока (там же будет теплее всего - ночью до +17°С, днем до +27°С).

: в воскресенье осадки вероятны по Украине, кроме большинства районов юга и востока (там же будет теплее всего - ночью до +17°С, днем до +27°С). Ситуация в Киеве: выходные в столице начнутся с ночного дождя, но днем субботы осадков не прогнозируют, температура днем +21...+23°С (с вероятным снижением в воскресенье).

Что будет с погодой в субботу, 13 июня

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение 13 июня погода ожидается с переменной облачностью.

Кратковременные дожди ближайшей ночью вероятны в большинстве:

северных областей;

центральных областей;

южных областей.

Днем кратковременные дожди могут быть:

на западе Украины;

на Левобережье;

в Крыму.

На Левобережье и в Крыму не исключены грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории - без осадков.

Ветер в течение субботы в целом ожидается западный или северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температуру воздуха ночью при этом прогнозируют такую:

по Украине +9...+15°С;

в западных областях +6...+11°С;

на юго-востоке и востоке +14...+19°С.

Днем столбики термометров могут подняться:

по Украине - до +19...+24°С;

на юго-востоке и востоке - до +24...+29°С.

Дожди и грозы в воскресенье могут быть в разных областях Украины (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в воскресенье, 14 июня

Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение 14 июня кратковременные дожди, а местами - также и грозы, вероятны:

ночью - в восточных и западных областях;

днем - по Украине (кроме большинства районов юга и востока).

Ветер ожидается западный или юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

по Украине +9...+15°С;

на юге и востоке страны +12...+17°С.

Температура воздуха днем:

по Украине +19...+24°С;

на юге и востоке страны +22...+27°С.

К какой погоде готовиться в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение субботы, 13 июня, также будет с переменной облачностью:

ночью - кратковременный дождь;

днем - без осадков.

Ветер обещают северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

в Киеве +12...+14°С;

по области +10...+15°С.

Температура воздуха днем:

в Киеве +21...+23°С;

по области +19...+24°С.

В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, в столице вероятно небольшое снижение температуры воздуха.

В воскресенье, 14 июня, средняя температура днем может составить около +18°С. Не исключается дождь.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Позже дневная температура в Киеве начнет постепенно подниматься.

Ее среднее значение 15 июня может быть около +19°С, 16 июня - около +21°С, а 17 июня - около +22°С.

Между тем средние ночные показатели могут колебаться в пределах 13-15°С.