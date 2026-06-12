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Похолодание, грозы и град: какой погоды ждать украинцам на выходных

17:06 12.06.2026 Пт
3 мин
Когда и в каких областях температура упадет больше всего?
aimg Ирина Костенко
Вероятность осадков сохраняется в большинстве областей (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине 13-14 июня ожидается неустойчивая. Атмосферный фронт из Западной Европы несет дожди, за ним следует более прохладная воздушная масса.

Подробнее об особенностях погоды в Украине на протяжении выходных дней, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Где прохладнее всего: самая низкая температура воздуха может быть на западе Украины уже этой ночью (+6...+11°С).
  • Осадки 13 июня: в субботу днем кратковременные дожди вероятны на западе и Левобережье, а также в Крыму (местами - с грозами, градом и шквалами 15-20 м/с).
  • Погода 14 июня: в воскресенье осадки вероятны по Украине, кроме большинства районов юга и востока (там же будет теплее всего - ночью до +17°С, днем до +27°С).
  • Ситуация в Киеве: выходные в столице начнутся с ночного дождя, но днем субботы осадков не прогнозируют, температура днем +21...+23°С (с вероятным снижением в воскресенье).

Что будет с погодой в субботу, 13 июня

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение 13 июня погода ожидается с переменной облачностью.

Кратковременные дожди ближайшей ночью вероятны в большинстве:

  • северных областей;
  • центральных областей;
  • южных областей.

Днем кратковременные дожди могут быть:

  • на западе Украины;
  • на Левобережье;
  • в Крыму.

На Левобережье и в Крыму не исключены грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории - без осадков.

Читайте также: Температура в Карпатах упала до 0 градусов: что происходило на высокогорье утром 12 июня (фото)

Ветер в течение субботы в целом ожидается западный или северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температуру воздуха ночью при этом прогнозируют такую:

  • по Украине +9...+15°С;
  • в западных областях +6...+11°С;
  • на юго-востоке и востоке +14...+19°С.

Днем столбики термометров могут подняться:

  • по Украине - до +19...+24°С;
  • на юго-востоке и востоке - до +24...+29°С.

Дожди и грозы в воскресенье могут быть в разных областях Украины (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в воскресенье, 14 июня

Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение 14 июня кратковременные дожди, а местами - также и грозы, вероятны:

  • ночью - в восточных и западных областях;
  • днем - по Украине (кроме большинства районов юга и востока).

Ветер ожидается западный или юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • по Украине +9...+15°С;
  • на юге и востоке страны +12...+17°С.

Температура воздуха днем:

  • по Украине +19...+24°С;
  • на юге и востоке страны +22...+27°С.

К какой погоде готовиться в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение субботы, 13 июня, также будет с переменной облачностью:

  • ночью - кратковременный дождь;
  • днем - без осадков.

Ветер обещают северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве +12...+14°С;
  • по области +10...+15°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +21...+23°С;
  • по области +19...+24°С.

В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, в столице вероятно небольшое снижение температуры воздуха.

В воскресенье, 14 июня, средняя температура днем может составить около +18°С. Не исключается дождь.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Позже дневная температура в Киеве начнет постепенно подниматься.

Ее среднее значение 15 июня может быть около +19°С, 16 июня - около +21°С, а 17 июня - около +22°С.

Между тем средние ночные показатели могут колебаться в пределах 13-15°С.

Напомним, ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, каким может быть июнь в целом.

Кроме того, украинцам объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Читайте также, к чему готовиться Украине из-за глобального изменения климата.

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