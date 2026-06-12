Похолодание, грозы и град: какой погоды ждать украинцам на выходных

Погода в Украине 13-14 июня ожидается неустойчивая. Атмосферный фронт из Западной Европы несет дожди, за ним следует более прохладная воздушная масса.
Подробнее об особенностях погоды в Украине на протяжении выходных дней, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение 13 июня погода ожидается с переменной облачностью.
Кратковременные дожди ближайшей ночью вероятны в большинстве:
Днем кратковременные дожди могут быть:
На Левобережье и в Крыму не исключены грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.
На остальной территории - без осадков.
Ветер в течение субботы в целом ожидается западный или северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температуру воздуха ночью при этом прогнозируют такую:
Днем столбики термометров могут подняться:
Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение 14 июня кратковременные дожди, а местами - также и грозы, вероятны:
Ветер ожидается западный или юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
По территории города Киева и Киевской области погода в течение субботы, 13 июня, также будет с переменной облачностью:
Ветер обещают северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, в столице вероятно небольшое снижение температуры воздуха.
В воскресенье, 14 июня, средняя температура днем может составить около +18°С. Не исключается дождь.
Позже дневная температура в Киеве начнет постепенно подниматься.
Ее среднее значение 15 июня может быть около +19°С, 16 июня - около +21°С, а 17 июня - около +22°С.
Между тем средние ночные показатели могут колебаться в пределах 13-15°С.
Напомним, ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, каким может быть июнь в целом.
Кроме того, украинцам объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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