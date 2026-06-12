ua en ru
Пт, 12 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Температура у Карпатах впала до 0 градусів: що відбувається на високогір'ї (фото)

10:30 12.06.2026 Пт
3 хв
Чи варто відкласти запланований похід або прогулянку?
aimg Ірина Костенко
Температура у Карпатах впала до 0 градусів: що відбувається на високогір'ї (фото) Погода в горах може бути небезпечною (фото ілюстративне: Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Високогір'я Карпат накрила відчутна негода. Температура повітря там суттєво впала - деякі термометри показали зранку 0 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Ситуація на високогір'ї Карпат сьогодні зранку

Згідно з інформацією рятувальників, сьогодні мешканцям і гостям регіону варто бути особливо уважними, адже на високогір'ї Карпат спостерігається суттєве погіршення погодних умов.

Станом на 8 годину ранку 12 червня 2026 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно й туманно. Йшов дощ.

Вітер спостерігався північно-західний, зі швидкістю 12 метрів за секунду.

Температура повітря при цьому опустилась до 0°C.

Температура у Карпатах впала до 0 градусів: що відбувається на високогір'ї (фото)Публікація рятувальників щодо погодних умов на горі Піп Іван зранку (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

На опублікованому рятувальниками фото можна побачити, що високогір'я дійсно накрила негода. Видимість при цьому обмежена.

Отже, перш ніж збиратись сьогодні в гори, краще ще раз перевірити прогноз і, можливо, навіть відкласти свій похід або прогулянку до покращення погодних умов.

Температура у Карпатах впала до 0 градусів: що відбувається на високогір'ї (фото)Ситуація на горі Піп Іван зранку 12 червня 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що гора Піп Іван відома також як Піп Іван Чорногірський. Інша її назва - Чорна Гора.

Йдеться про одну з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м), розташовану на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі двох областей:

  • Івано-Франківської;
  • Закарпатської.
Читайте також: Чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака": що кажуть синоптики

"Увінчують" Чорну Гору (на її вершині) руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії

Сьогодні вони частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною назвою "Білий Слон".

Яку погоду чекати в Івано-Франківській області

Згідно з попередженням Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 12 червня в місті Івано-Франківськ та по області ймовірний значний дощ (15-29 мм за 12 год та менше).

Місцями можуть бути грози.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.

Температура у Карпатах впала до 0 градусів: що відбувається на високогір'ї (фото)Попередження про небезпечне метеорологічне явище (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

В цілому ж погода в регіоні очікується хмарною, з проясненнями.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень:

  • по місту +15...+17°C;
  • по області +13...+18°C;
  • на високогір'ї +7...+12°C.

"Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 1-3 км", - підсумували спеціалісти.

Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, яким може бути червень в цілому.

Крім того, ми пояснювали, до чого готуватись Україні через глобальну зміну клімату.

Читайте також, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Карпати Івано-Франківська область Негода в Україні Екологія Рятувальники Гори
Новини
Удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму і зривають плани РФ щодо наступів, - ISW
Удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму і зривають плани РФ щодо наступів, - ISW
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою