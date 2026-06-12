Температура у Карпатах впала до 0 градусів: що відбувається на високогір'ї (фото)
Високогір'я Карпат накрила відчутна негода. Температура повітря там суттєво впала - деякі термометри показали зранку 0 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Ситуація на високогір'ї Карпат сьогодні зранку
Згідно з інформацією рятувальників, сьогодні мешканцям і гостям регіону варто бути особливо уважними, адже на високогір'ї Карпат спостерігається суттєве погіршення погодних умов.
Станом на 8 годину ранку 12 червня 2026 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно й туманно. Йшов дощ.
Вітер спостерігався північно-західний, зі швидкістю 12 метрів за секунду.
Температура повітря при цьому опустилась до 0°C.
Публікація рятувальників щодо погодних умов на горі Піп Іван зранку (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
На опублікованому рятувальниками фото можна побачити, що високогір'я дійсно накрила негода. Видимість при цьому обмежена.
Отже, перш ніж збиратись сьогодні в гори, краще ще раз перевірити прогноз і, можливо, навіть відкласти свій похід або прогулянку до покращення погодних умов.
Ситуація на горі Піп Іван зранку 12 червня 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Варто зазначити, що гора Піп Іван відома також як Піп Іван Чорногірський. Інша її назва - Чорна Гора.
Йдеться про одну з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м), розташовану на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі двох областей:
- Івано-Франківської;
- Закарпатської.
"Увінчують" Чорну Гору (на її вершині) руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії
Сьогодні вони частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною назвою "Білий Слон".
Яку погоду чекати в Івано-Франківській області
Згідно з попередженням Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 12 червня в місті Івано-Франківськ та по області ймовірний значний дощ (15-29 мм за 12 год та менше).
Місцями можуть бути грози.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.
Попередження про небезпечне метеорологічне явище (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
В цілому ж погода в регіоні очікується хмарною, з проясненнями.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень:
- по місту +15...+17°C;
- по області +13...+18°C;
- на високогір'ї +7...+12°C.
"Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 1-3 км", - підсумували спеціалісти.
Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, яким може бути червень в цілому.
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