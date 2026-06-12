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Похолодання, грози і град: якої погоди чекати українцям на вихідних

17:06 12.06.2026 Пт
3 хв
Коли та в яких областях температура впаде найбільше?
aimg Ірина Костенко
Похолодання, грози і град: якої погоди чекати українцям на вихідних Ймовірність опадів зберігається у більшості областей (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Погода в Україні 13-14 червня очікується нестійка. Атмосферний фронт із Західної Європи несе дощі, за ним слідує більш прохолодна повітряна маса.

Докладніше про особливості погоди в Україні впродовж вихідних днів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Де найпрохолодніше: найнижча температура повітря може бути на заході України вже цієї ночі (+6...+11°С).
  • Опади 13 червня: в суботу вдень короткочасні дощі ймовірні на заході та Лівобережжі, а також у Криму (місцями - з грозами, градом і шквалами 15-20 м/с).
  • Погода 14 червня: в неділю опади ймовірні по Україні, крім більшості районів півдня та сходу (там же буде найтепліше - вночі до +17°С, вдень до +27°С).
  • Ситуація в Києві: вихідні у столиці почнуться з нічного дощу, але вдень суботи опадів не прогнозують, температура вдень +21...+23°С (із ймовірним зниженням в неділю).

Що буде з погодою в суботу, 13 червня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 13 червня погода очікується з мінливою хмарністю.

Короткочасні дощі найближчої ночі ймовірні у більшості:

  • північних областей;
  • центральних областей;
  • південних областей.

Вдень короткочасні дощі можуть бути:

  • на заході України;
  • на Лівобережжі;
  • у Криму.

На Лівобережжі та в Криму не виключені грози, в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

На решті території - без опадів.

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Вітер впродовж суботи в цілому очікується західний або ж північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температуру повітря вночі при цьому прогнозують таку:

  • по Україні +9...+15°С;
  • у західних областях +6...+11°С;
  • на південному сході та сході +14...+19°С.

Вдень стовпчики термометрів можуть піднятися:

  • по Україні - до +19...+24°С;
  • на південному сході та сході - до +24...+29°С.

Похолодання, грози і град: якої погоди чекати українцям на вихіднихДощі та грози в неділю можуть бути у різних областях України (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди в неділю, 14 червня

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж 14 червня короткочасні дощі, а місцями - також і грози, ймовірні:

  • вночі - у східних та західних областях;
  • вдень - по Україні (крім більшості районів півдня та сходу).

Вітер очікується західний або південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

  • по Україні +9...+15°С;
  • на півдні та сході країни +12...+17°С.

Температура повітря вдень:

  • по Україні +19...+24°С;
  • на півдні та сході країни +22...+27°С.

До якої погоди готуватись у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж суботи, 13 червня, також буде з мінливою хмарністю:

  • вночі - короткочасний дощ;
  • вдень - без опадів.

Вітер обіцяють північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві +12...+14°С;
  • по області +10...+15°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +21...+23°С;
  • по області +19...+24°С.

Надалі, виходячи із графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, у столиці ймовірне невелике зниження температури повітря.

У неділю, 14 червня, середня температура вдень може становити близько +18°С. Не виключається дощ.

Похолодання, грози і град: якої погоди чекати українцям на вихіднихГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Пізніше денна температура в Києві почне поступово підніматися.

Її середнє значення 15 червня може бути близько +19°С, 16 червня - близько +21°С, а 17 червня - близько +22°С.

Тим часом середні нічні показники можуть коливатись в межах 13-15°С.

Нагадаємо, раніше спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, яким може бути червень в цілому.

Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Читайте також, до чого готуватись Україні через глобальну зміну клімату.

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