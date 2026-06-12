Похолодання, грози і град: якої погоди чекати українцям на вихідних
Погода в Україні 13-14 червня очікується нестійка. Атмосферний фронт із Західної Європи несе дощі, за ним слідує більш прохолодна повітряна маса.
Докладніше про особливості погоди в Україні впродовж вихідних днів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Де найпрохолодніше: найнижча температура повітря може бути на заході України вже цієї ночі (+6...+11°С).
- Опади 13 червня: в суботу вдень короткочасні дощі ймовірні на заході та Лівобережжі, а також у Криму (місцями - з грозами, градом і шквалами 15-20 м/с).
- Погода 14 червня: в неділю опади ймовірні по Україні, крім більшості районів півдня та сходу (там же буде найтепліше - вночі до +17°С, вдень до +27°С).
- Ситуація в Києві: вихідні у столиці почнуться з нічного дощу, але вдень суботи опадів не прогнозують, температура вдень +21...+23°С (із ймовірним зниженням в неділю).
Що буде з погодою в суботу, 13 червня
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 13 червня погода очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасні дощі найближчої ночі ймовірні у більшості:
- північних областей;
- центральних областей;
- південних областей.
Вдень короткочасні дощі можуть бути:
- на заході України;
- на Лівобережжі;
- у Криму.
На Лівобережжі та в Криму не виключені грози, в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.
На решті території - без опадів.
Вітер впродовж суботи в цілому очікується західний або ж північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температуру повітря вночі при цьому прогнозують таку:
- по Україні +9...+15°С;
- у західних областях +6...+11°С;
- на південному сході та сході +14...+19°С.
Вдень стовпчики термометрів можуть піднятися:
- по Україні - до +19...+24°С;
- на південному сході та сході - до +24...+29°С.
Дощі та грози в неділю можуть бути у різних областях України (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати від погоди в неділю, 14 червня
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж 14 червня короткочасні дощі, а місцями - також і грози, ймовірні:
- вночі - у східних та західних областях;
- вдень - по Україні (крім більшості районів півдня та сходу).
Вітер очікується західний або південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі:
- по Україні +9...+15°С;
- на півдні та сході країни +12...+17°С.
Температура повітря вдень:
- по Україні +19...+24°С;
- на півдні та сході країни +22...+27°С.
До якої погоди готуватись у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж суботи, 13 червня, також буде з мінливою хмарністю:
- вночі - короткочасний дощ;
- вдень - без опадів.
Вітер обіцяють північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві +12...+14°С;
- по області +10...+15°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +21...+23°С;
- по області +19...+24°С.
Надалі, виходячи із графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, у столиці ймовірне невелике зниження температури повітря.
У неділю, 14 червня, середня температура вдень може становити близько +18°С. Не виключається дощ.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Пізніше денна температура в Києві почне поступово підніматися.
Її середнє значення 15 червня може бути близько +19°С, 16 червня - близько +21°С, а 17 червня - близько +22°С.
Тим часом середні нічні показники можуть коливатись в межах 13-15°С.
Нагадаємо, раніше спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, яким може бути червень в цілому.
Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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