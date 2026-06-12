Похолодание, грозы и град: какой погоды ждать украинцам на выходных
Погода в Украине 13-14 июня ожидается неустойчивая. Атмосферный фронт из Западной Европы несет дожди, за ним следует более прохладная воздушная масса.
Подробнее об особенностях погоды в Украине на протяжении выходных дней, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Где прохладнее всего: самая низкая температура воздуха может быть на западе Украины уже этой ночью (+6...+11°С).
- Осадки 13 июня: в субботу днем кратковременные дожди вероятны на западе и Левобережье, а также в Крыму (местами - с грозами, градом и шквалами 15-20 м/с).
- Погода 14 июня: в воскресенье осадки вероятны по Украине, кроме большинства районов юга и востока (там же будет теплее всего - ночью до +17°С, днем до +27°С).
- Ситуация в Киеве: выходные в столице начнутся с ночного дождя, но днем субботы осадков не прогнозируют, температура днем +21...+23°С (с вероятным снижением в воскресенье).
Что будет с погодой в субботу, 13 июня
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение 13 июня погода ожидается с переменной облачностью.
Кратковременные дожди ближайшей ночью вероятны в большинстве:
- северных областей;
- центральных областей;
- южных областей.
Днем кратковременные дожди могут быть:
- на западе Украины;
- на Левобережье;
- в Крыму.
На Левобережье и в Крыму не исключены грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.
На остальной территории - без осадков.
Ветер в течение субботы в целом ожидается западный или северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температуру воздуха ночью при этом прогнозируют такую:
- по Украине +9...+15°С;
- в западных областях +6...+11°С;
- на юго-востоке и востоке +14...+19°С.
Днем столбики термометров могут подняться:
- по Украине - до +19...+24°С;
- на юго-востоке и востоке - до +24...+29°С.
Дожди и грозы в воскресенье могут быть в разных областях Украины (инфографика: РБК-Украина)
Чего ждать от погоды в воскресенье, 14 июня
Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение 14 июня кратковременные дожди, а местами - также и грозы, вероятны:
- ночью - в восточных и западных областях;
- днем - по Украине (кроме большинства районов юга и востока).
Ветер ожидается западный или юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
- по Украине +9...+15°С;
- на юге и востоке страны +12...+17°С.
Температура воздуха днем:
- по Украине +19...+24°С;
- на юге и востоке страны +22...+27°С.
К какой погоде готовиться в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области погода в течение субботы, 13 июня, также будет с переменной облачностью:
- ночью - кратковременный дождь;
- днем - без осадков.
Ветер обещают северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве +12...+14°С;
- по области +10...+15°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +21...+23°С;
- по области +19...+24°С.
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, в столице вероятно небольшое снижение температуры воздуха.
В воскресенье, 14 июня, средняя температура днем может составить около +18°С. Не исключается дождь.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Позже дневная температура в Киеве начнет постепенно подниматься.
Ее среднее значение 15 июня может быть около +19°С, 16 июня - около +21°С, а 17 июня - около +22°С.
Между тем средние ночные показатели могут колебаться в пределах 13-15°С.
Напомним, ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, каким может быть июнь в целом.
Кроме того, украинцам объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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