Похищение Чауса: комитет ВР по нацбезопасности вызвал Кулебу и Кондратюка на заседание

По его словам, речь идет не столько о Чаусе, как об угрозе разрушить сотрудничество между Украиной и Молдавией, где на последних президентских выборах победила проевропейская кандидат Майя Санду.

"Молдова - это и граница с Украиной. И мы понимаем, какие риски могут иметь эти действия, когда там пророссийские силы будут иметь большинство. Проевропейские силы смогли взять большинство, победила Санду. И сейчас этим скандалом, который очень быстро разворачивается, мы можем подвесить наши двусторонние отношения между Украиной и Молдовой - если эти факты, которые описывает пресса, незаконные действия украинских спецслужб в дружественной Молдавии имели место", - подчеркнул Парубий.

По его мнению, это пощечина украинским разведывательным службам. Потому что они должны работать с врагами Украины на восточной границе, а не в дружественной Молдове без соответствующих на это разрешений.

"Несмотря на то, что в молдавском парламенте уже создана следственная комиссия, которая будет расследовать эти вещи, имея целью дискредитации украино-молдавских отношений и дискредитацию президента Молдовы, мы договорились, что на следующий комитет будет приглашен и Кондратюк, и Кулеба как министр иностранных дел, которые по этому поводу должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы", - резюмировал Парубий.