Викрадення Чауса: комітет ВР з нацбезпеки викликав Кулебу і Кондратюка на засідання

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка для пояснень щодо викрадення судді Миколи Чауса у Молдові.
Про це повідомив народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій після засідання комітету.
За його словами, йдеться не стільки про Чауса, як про загрозу зруйнувати співпрацю між Україною та Молдовою, де на останніх президентських виборах перемогла проєвропейська кандидатка Мая Санду.
"Молдова - це і кордон з Україною. І ми розуміємо, які ризики можуть мати ці дії, коли там проросійські сили будуть мати більшість. Проєвропейські сили змогли взяти більшість, перемогла Санду. І зараз цим скандалом, який дуже швидко розгортається, ми можемо підважити наші двосторонні відносини між Україною і Молдовою - якщо ці факти, які описує преса, незаконні дії українських спецслужб у дружній Молдові мали місце", - наголосив Парубій.
На його думку, це ляпас українським розвідувальним службам. Тому що вони мають працювати з ворогами України на східному кордоні, а не у дружній Молдові без відповідних на це дозволів.
"Зважаючи на те, що у молдовському парламенті вже створено відповідну слідчу комісію, яка буде розслідувати ці речі, маючи на меті дискредитацію україно-молдовських відносин і дискредитацію президента Молдови, ми домовилися, що на наступний комітет буде запрошений і Кондратюк, і Кулеба як міністр закордонних справ, які з цього приводу повинні дати вичерпні і аргументовані відповіді", - резюмував Парубій.
Нагадаємо, 3 квітня у Молдові заявили про викрадення колишнього судді Чауса, якого в Україні підозрюють у хабарництві. Викрадення сталося після того, як Молдова відмовила Чаусу в наданні політичного притулку.
У МВС Молдови розповіли, що Чауса викрали іноземці, які вже залишили території країни через молдовсько-український кордон. У Молдові не виключали, що суддю Чауса могли вивезти з країни автомобілем українського посольства.
Водночас глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не причетна до зникнення Чауса, а також запропонував Молдові створити спільну робочу групу для з'ясування всіх обставин.