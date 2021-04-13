Санду хочет обсудить с Зеленским похищение Чауса
Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что хочет обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским похищение экс-судьи Николая Чауса. По ее словам, молдавская сторона уже пыталась связаться с Киевом.
Как рассказала Санду, у Молдовы есть вопросы к украинской стороне по поводу похищения Чауса, но ответы на них молдавская сторона пока не получила.
"Мои советники пытались связаться с командой президента (Зеленского - ред.), у нас была инициатива провести диалог на уровне лидеров государств. Но президент Зеленский был в командировке", - сказала она.
Санду добавила, что пока Кишинев не получил ответов и на запросы к украинским правоохранительным органам.
Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении бывшего судьи Чауса, которого в Украине подозревают во взяточничестве. Похищение произошло после того, как Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.
В МВД Молдовы рассказали, что Чауса похитили иностранцы, которые уже покинули территории страны через молдавско-украинскую границу. В Молдове не исключали, что судью Чауса могли вывезти из страны автомобилем украинского посольства.
В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не причастна к исчезновению Чауса, а также предложил Молдове создать совместную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств.