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Санду хочет обсудить с Зеленским похищение Чауса

Новина українською → Кишинев, Вторник 13 апреля 2021 23:06
Санду хочет обсудить с Зеленским похищение Чауса Фото: Майя Санду и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что хочет обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским похищение экс-судьи Николая Чауса. По ее словам, молдавская сторона уже пыталась связаться с Киевом.

Об этом шла речь в интервью Санду для Cotidianul.

Как рассказала Санду, у Молдовы есть вопросы к украинской стороне по поводу похищения Чауса, но ответы на них молдавская сторона пока не получила.

"Мои советники пытались связаться с командой президента (Зеленского - ред.), у нас была инициатива провести диалог на уровне лидеров государств. Но президент Зеленский был в командировке", - сказала она.

Санду добавила, что пока Кишинев не получил ответов и на запросы к украинским правоохранительным органам.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении бывшего судьи Чауса, которого в Украине подозревают во взяточничестве. Похищение произошло после того, как Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.

В МВД Молдовы рассказали, что Чауса похитили иностранцы, которые уже покинули территории страны через молдавско-украинскую границу. В Молдове не исключали, что судью Чауса могли вывезти из страны автомобилем украинского посольства.

В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не причастна к исчезновению Чауса, а также предложил Молдове создать совместную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств.

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Новости Украины Политика Майя Санду Молдова Владимир Зеленский Николай Чаус похищение
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