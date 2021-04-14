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Похищение Чауса: комитет ВР по нацбезопасности вызвал Кулебу и Кондратюка на заседание

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 19:24
Похищение Чауса: комитет ВР по нацбезопасности вызвал Кулебу и Кондратюка на заседание Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка для объяснений относительно похищения судьи Николая Чауса в Молдове.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий после заседания комитета.

По его словам, речь идет не столько о Чаусе, как об угрозе разрушить сотрудничество между Украиной и Молдавией, где на последних президентских выборах победила проевропейская кандидат Майя Санду.

"Молдова - это и граница с Украиной. И мы понимаем, какие риски могут иметь эти действия, когда там пророссийские силы будут иметь большинство. Проевропейские силы смогли взять большинство, победила Санду. И сейчас этим скандалом, который очень быстро разворачивается, мы можем подвесить наши двусторонние отношения между Украиной и Молдовой - если эти факты, которые описывает пресса, незаконные действия украинских спецслужб в дружественной Молдавии имели место", - подчеркнул Парубий.

По его мнению, это пощечина украинским разведывательным службам. Потому что они должны работать с врагами Украины на восточной границе, а не в дружественной Молдове без соответствующих на это разрешений.

"Несмотря на то, что в молдавском парламенте уже создана следственная комиссия, которая будет расследовать эти вещи, имея целью дискредитации украино-молдавских отношений и дискредитацию президента Молдовы, мы договорились, что на следующий комитет будет приглашен и Кондратюк, и Кулеба как министр иностранных дел, которые по этому поводу должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы", - резюмировал Парубий.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении бывшего судьи Чауса, которого в Украине подозревают во взяточничестве. Похищение произошло после того, как Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.

В МВД Молдовы рассказали, что Чауса похитили иностранцы, которые уже покинули территории страны через молдавско-украинскую границу. В Молдове не исключали, что судью Чауса могли вывезти из страны автомобилем украинского посольства.

В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не причастна к исчезновению Чауса, а также предложил Молдове создать совместную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств.

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