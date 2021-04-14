Викрадення Чауса: комітет ВР з нацбезпеки викликав Кулебу і Кондратюка на засідання

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка для пояснень щодо викрадення судді Миколи Чауса у Молдові.

За його словами, йдеться не стільки про Чауса, як про загрозу зруйнувати співпрацю між Україною та Молдовою, де на останніх президентських виборах перемогла проєвропейська кандидатка Мая Санду.

"Молдова - це і кордон з Україною. І ми розуміємо, які ризики можуть мати ці дії, коли там проросійські сили будуть мати більшість. Проєвропейські сили змогли взяти більшість, перемогла Санду. І зараз цим скандалом, який дуже швидко розгортається, ми можемо підважити наші двосторонні відносини між Україною і Молдовою - якщо ці факти, які описує преса, незаконні дії українських спецслужб у дружній Молдові мали місце", - наголосив Парубій.

На його думку, це ляпас українським розвідувальним службам. Тому що вони мають працювати з ворогами України на східному кордоні, а не у дружній Молдові без відповідних на це дозволів.

"Зважаючи на те, що у молдовському парламенті вже створено відповідну слідчу комісію, яка буде розслідувати ці речі, маючи на меті дискредитацію україно-молдовських відносин і дискредитацію президента Молдови, ми домовилися, що на наступний комітет буде запрошений і Кондратюк, і Кулеба як міністр закордонних справ, які з цього приводу повинні дати вичерпні і аргументовані відповіді", - резюмував Парубій.