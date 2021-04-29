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Пограничники задержали воздушных контрабандистов в Житомирской области

Автор: РБК-Украина

Пограничники вечером 28 апреля зафиксировали нарушение воздушной границы Украины со стороны Румынии. Самолет приземлился в Житомирской области, находившиеся в нем лица задержаны, они подозреваются в контрабанде сигаретами.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

После обнаружения воздушного судна, незаконно пересекшего украино-румынскую границу, его начали отслеживать. С радаров самолет пропал в районе одного из населенных пунктов Житомирской области.

Пограничники с сотрудниками Нацполиции и СБУ прочесали район возможной посадки воздушного судна. В одном из ангаров был обнаружен легкомоторный самолет без опознавательных знаков и бортового номера.

Правоохранители установили и задержали лиц, которые находились в самолете-нарушителе. Отмечается, что они могут быть причастны к контрабанде табачных изделий. Следствие продолжается.

Напомним, 25 апреля сотрудники Львовского пограничного отряда обнаружили 66 килограммов янтаря в микроавтобусе, следовавшем в Польшу. Это самая большая партия янтаря, обнаруженная в этом на участке отряда.

Отметим, ранее в Одесской области следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину крупной партии сигарет. Ее стоимость оценивается в более чем 15 млн гривен.

РБК-Украина писало, что сотрудники Госпогранслужбы задержали в аэропорту Одессы 100 тысяч пачек сигарет стоимостью в 3 млн гривен.

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