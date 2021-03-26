ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе разоблачили схему контрабанды сигарет из ОАЭ

Новина українською → Одесса, Пятница 26 марта 2021 18:32
В Одессе разоблачили схему контрабанды сигарет из ОАЭ Фото: в Одесской области и ГБР разоблачили контрабанду сигарет (dbr.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Одесской области следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину крупной партии сигарет. Ее стоимость оценивается в более чем 15 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На территорию Черноморского рыбного порта Одесской области в контейнере из ОАЭ под видом бумажных салфеток было ввезено 544 коробки с сигаретами, данная партия изъята в ходе таможенного досмотра", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), усматриваются также в действиях представителей главного Управления государственной налоговой службы в Одесской области, главного управления государственной фискальной службы в Одесской области и Одесской таможни.

Фото: в Одесской области и ГБР разоблачили контрабанду сигарет (dbr.gov.ua)

Напомним, 19 марта, сотрудники Госпогранслужбы задержали в аэропорту Одессы 100 тысяч пачек сигарет стоимостью в 3 млн гривен.

Также ранее в Одесской области пограничники выявили попытку ввоза контрабанды сигарет на 23 млн гривен. Сигареты пытались провезти под видом чая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество контрабанда
NEWS
Суд назначил экс-заму главы правления ПриватБанка более 50 млн гривен залога
Суд назначил экс-заму главы правления ПриватБанка более 50 млн гривен залога
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда