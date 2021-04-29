Прикордонники затримали повітряних контрабандистів у Житомирській області

Прикордонники ввечері 28 квітня зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії. Літак приземлився в Житомирській області, що знаходилися в ньому особи затримані, вони підозрюються в контрабанді сигарет.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
Після виявлення повітряного судна, яке незаконно перетнуло Україно-Румунський кордон, його почали відстежувати. З радарів літак зник в районі одного з населених пунктів Житомирської області.
Прикордонники зі співробітниками Нацполіції та СБУ прочесали район можливої посадки повітряного судна. В одному з ангарів був виявлений легкомоторний літак без розпізнавальних знаків і бортового номера.
Правоохоронці встановили та затримали осіб, які перебували в літаку-порушнику. Зазначається, що вони можуть бути причетні до контрабанди тютюнових виробів. Слідство триває.
Нагадаємо, 25 квітня співробітники Львівського прикордонного загону виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі. Це найбільша партія бурштину, виявлена в цьому на ділянці загону.
Відзначимо, раніше в Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного ввезення в Україну великої партії сигарет. Її вартість оцінюється в більш ніж 15 млн гривень.
РБК-Україна писало, що співробітники Держприкордонслужби затримали в аеропорту Одеси 100 тисяч пачок сигарет вартістю в 3 млн гривень.