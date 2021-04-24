В Одесском порту пограничники обнаружили контрабандные сигареты на 145 млн гривен

В Одесском порту пограничники обнаружили контрабанду сигарет. Правоохранители проверили 12 контейнеров с грузом сигарет.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГНСУ) .

Так, 21 апреля пограничники совместно с Нацполицией блокировали схему ведения в незаконный оборот сигарет, якобы предназначенных для Duty Free.

Сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Евросоюза.

"По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13 700 ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза достигает около 145 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.