В Одессе разоблачили контрабанду сигарет из ОАЭ на 3 млн гривен

В пятницу, 19 марта, сотрудники Госпогранслужбы задержали в аэропорту Одессы 100 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценивается в 3 млн гривен.

Как сообщается, в грузе, который прибыл из Дубая под видом потребительских товаров, обнаружили около 200 ящиков сигарет производства ОАЭ.

"Контрабандный товар обнаружен во время реализации оперативной информации, которую предоставили сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что операция по блокированию контрабандного перемещения табачных изделий осуществлялась пограничниками совместно с таможней и СБУ. Сейчас продолжаются меры по установлению всех обстоятельств правонарушения.