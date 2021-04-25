ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пограничники разоблачили крупнейшую контрабанду янтаря с начала года

Новина українською → Львов, Воскресенье 25 апреля 2021 05:39
Пограничники разоблачили крупнейшую контрабанду янтаря с начала года Фото: пограничники обнаружили 66 кг янтаря (dpsu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Сотрудники Львовского пограничного отряда обнаружили 66 килограммов янтаря в микроавтобусе, следовавшем в Польшу. Это самая большая партия янтаря, обнаруженная в этом на участке отряда.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

40-летний гражданин Украины на микроавтобусе Volkswagen направлялся в Польшу через пункт пропуска "Шегини".

"По информации оперативных сотрудников Львовского пограничного отряда было инициировано углубленный осмотр авто, в ходе которого пограничники совместно с работниками таможни обнаружили камни желтого цвета – предварительно янтарь, весом около 66 килограммов", - говорится в сообщении.

Нелегальный груз скрыли в конструктивных особенностях авто - в полостях порогов.

Ранее сообщалось, что в Одесском порту пограничники обнаружили контрабанду сигарет. Правоохранители проверили 12 контейнеров с грузом сигарет.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду неотложный законопроект номер 5420, который предусматривает изменения в Уголовном кодексе Украины. Изменения коснутся части, касающейся криминализации контрабанды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Польша контрабанда янтарь
NEWS
Эрдоган сделал заявление после признания Байденом геноцида армян
Эрдоган сделал заявление после признания Байденом геноцида армян
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей