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Пограничники рассказали, как будут работать КПВВ на Донбассе в день выборов

Новости » Выборы 2019    17.07.2019 - 13:37
Пограничники рассказали, как будут работать КПВВ на Донбассе в день выборов
Фото: КПВВ на Донбассе (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)

ГПСУ усилит пограничные наряды на КПВВ

Государственная пограничная служба обеспечит конституционное право волеизъявления граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По словам помощника начальника Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ Олега Личковського, пограничники предприняли ряд мер для обеспечения быстрого пересечения контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии разграничения на Донбассе и попадания на избирательные участки.

"Подразделения Госпогранслужбы готовы к увеличению пасажиротранспортного потока на КПВВ в день голосования. Нами запланировано усиление дополнительными пограничными нарядами как с проверки документов так и с осмотров транспортных средств", - подчеркнул он.

 
21 июля внеочередные выборы народных депутатов в Верховную Раду

Комментарий помощника начальника Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ полковника Олега Личковського относительно работы КПВВ в день проведения внеочередных выборов народных депутатов в Верховную Раду Украины

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 17 июля 2019 г.

Кроме того, в пунктах пропуска предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля для ускорения процедуры пропуска. Также пограничники готовы к реагированию на провокации вооруженных формирований России.

"На КПВВ усилены меры безопасности для предотвращения перемещения через линию разграничения оружия и взрывчатки, а также для недопущения на территорию Украины лиц, которые могут участвовать в дестабилизации ситуации во время выборов", - отметил Личковский.

Напомним, ранее сообщалось, что для обеспечение правопорядка во время проведения внеочередных парламентских выборов на избирательных участках будут нести службу 47 тысяч правоохранителей. Особое внимание будет уделяться окружным избирательным комиссиям.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Государственная пограничная службаДонбассКПВВвыборы в Раду
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