Прикордонники розповіли, як працюватимуть КПВВ на Донбасі в день виборів

Фото: КПВВ на Донбасі (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)

ДПСУ посилить прикордонні наряди на КПВВ

Державна прикордонна служба забезпечить конституційне право волевиявлення громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на позачергових виборах до Ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За словами помічника начальника Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ Олега Личковського, прикордонники вжили низку заходів для забезпечення швидкого перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування на Донбасі та потрапляння на виборчі дільниці.

"Підрозділи Держприкордонслужби готові до збільшення пасажиротранспортного потоку на КПВВ в день голосування. Нами заплановано посилення додатковими прикордонними нарядами як з перевірки документів так і з оглядів транспортних засобів", - наголосив він.

21 липня позачергові вибори народних депутатів у Верховну Раду Коментар помічника начальника Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ полковника Олега Личковського щодо роботи КПВВ в день проведення позачергових виборів народних депутатів до Верховної Ради України Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 17 липня 2019 р.

Крім того, пунктах пропуску передбачене застосування мобільних комплексів прикордонного контролю для пришвидшення процедури пропуску. Також прикордонники готові до реагування на провокації збройних формувань Росії.

"На КПВВ посилено заходи безпеки для унеможливлення переміщення через лінію розмежування зброї та вибухівки, а також для недопущення на територію України осіб, які можуть брати участь у дестабілізації ситуації під час виборів", - зазначив Личковський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для забезпечення правопорядку під час проведення позачергових парламентських виборів на виборчих дільницях будуть нести службу 47 тисяч правоохоронців. Особлива увага приділятиметься окружним виборчим комісіям.