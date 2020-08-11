Пограничники Беларуси обнародовали видео въезда Тихановской в Литву

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором, как утверждается, главный оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская покидает страну. Она въехала в Литву.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О том, что Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву стало известно во вторник, 11 августа. Судя по кадрам, это было ночью.

На кадрах видно, как автомобиль черного цвета подъезжает к контрольно-пропускному пункту, водитель общается с пограничником, достает папку с бумагами. Далее автомобиль без остановок проезжает границу, на заключительных кадрах виден знак, обозначающий территорию Литвы. Сама Тихановская на видео не появляется.

Напомним, 11 августа Тихановская выехали из Беларуси в Литву, после чего в сети появилось видео, где она призывает демонстрантов не выходить на акции протестов.

В штабе Тихановской считают, что такое заявление было сделано под давлением.

Позже в Литве Линкявичюс заявил, что у Тихановской не было выбора остаться в Беларуси, который был бы совместимым со свободой.