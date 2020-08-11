У Тихановской был выбор, несовместимый со свободой в Беларуси, - МИД Литвы

Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)

Тихановская 11 августа выехала из Беларуси в Литву

В Министерстве иностранных дел Литвы назвали причину выезда в страну кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, у нее не было выбора, который мог бы обеспечить ей свободу в Беларуси.

Об этом сообщил Линкявичюс на брифинге в Вильнюсе.

"Тихановская столкнулась с выбором, несовместимым со свободой в Беларуси, если она не уедет", - заявил Линкявичюс.

Он добавил, что Тихановская выехала в Литву вместе с главой своего штаба Марией Мороз.

Напомним, в Беларуси третий день подряд проходят акции протеста в связи с выборами президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко.

Его главный кандидат на выборах Светлана Тихановская сегодня, 11 августа, покунала Беларусь и выехала в Литву.

Также она записала видеообращение, в котором просит демонстрантов не выходить на акции протеста.

Ранее сообщалось, что Тихановская приняла решение покинуть Беларусь в обмен на освобождение начальника ее штаба Марии Мороз.