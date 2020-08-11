Тихановская просит белорусов не выходить на акции протеста

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)

Оппонентка Лукашенко записала видеообращение

Оппонентка действующего главы Беларуси Светлана Тихановская просит своих сограждан не выходить на акции протеста. Она записала соответствующее видео обращение, при этом текст она читает с листочка.

Видео обнародовали в сети интернет.

"Благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению законов", - заявила политик.

Кандидат в президенты подчеркнула, что не хочет крови и насилия.

"Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - подытожила Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская уже записала видеообращение, в котором заявила, что решение покинуть страну приняла самостоятельно.

Как писало РБК-Украина, сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву.

После этого, в штабе оппонентки Лукашенко назвали причину ее отъезда: благодаря этому удалось освободить главу ее штаба Марию Мороз.