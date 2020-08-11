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Пограничники Беларуси обнародовали видео въезда Тихановской в Литву

Беларусь, Вторник 11 августа 2020 17:29
Пограничники Беларуси обнародовали видео въезда Тихановской в Литву
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Максим Зайченко

Сама Тихановская на видео не появляется

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором, как утверждается, главный оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская покидает страну. Она въехала в Литву.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О том, что Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву стало известно во вторник, 11 августа. Судя по кадрам, это было ночью.

На кадрах видно, как автомобиль черного цвета подъезжает к контрольно-пропускному пункту, водитель общается с пограничником, достает папку с бумагами. Далее автомобиль без остановок проезжает границу, на заключительных кадрах виден знак, обозначающий территорию Литвы. Сама Тихановская на видео не появляется.

Напомним, 11 августа Тихановская выехали из Беларуси в Литву, после чего в сети появилось видео, где она призывает демонстрантов не выходить на акции протестов.

В штабе Тихановской считают, что такое заявление было сделано под давлением.

Позже в Литве Линкявичюс заявил, что у Тихановской не было выбора остаться в Беларуси, который был бы совместимым со свободой.

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